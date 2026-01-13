https://ria.ru/20260113/vzryvy-2067487018.html
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.01.2026
В Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Павлограде Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
павлоград
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
днепропетровская область
павлоград
россия
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы