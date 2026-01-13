Рейтинг@Mail.ru
"Ведут к третьей мировой". Европа решила, кого отправить на Украину
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 13.01.2026 (обновлено: 08:01 13.01.2026)
"Ведут к третьей мировой". Европа решила, кого отправить на Украину
"Ведут к третьей мировой". Европа решила, кого отправить на Украину - РИА Новости, 13.01.2026
"Ведут к третьей мировой". Европа решила, кого отправить на Украину
На встрече в Париже "коалиция желающих" подтвердила намерение отправить войска на Украину. Этот пункт даже включили в дорожную карту по урегулированию. Однако... РИА Новости, 13.01.2026
РИА Новости
в мире, украина, кир стармер, эммануэль макрон, фридрих мерц, вооруженные силы украины, нато, мирный план сша по украине, франция, германия, великобритания, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, НАТО, Мирный план США по Украине, Франция, Германия, Великобритания, Россия, США
"Ведут к третьей мировой". Европа решила, кого отправить на Украину

Bloomberg: Британия не способна выполнить обещание Киеву по отправке войск

© AP Photo / Yoan ValatЭммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Yoan Valat
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Давид Нармания. На встрече в Париже "коалиция желающих" подтвердила намерение отправить войска на Украину. Этот пункт даже включили в дорожную карту по урегулированию. Однако подобные идеи вызывают скепсис и у самых ярых сторонников киевского режима. О том, как складывается ситуация, — в материале РИА Новости.

Макулатура

На саммите подписали Парижскую декларацию, предусматривающую обеспечение американцами контроля за соблюдением прекращения огня, поддержку ВСУ Западом (включая финансирование, поставки оружия и помощь в строительстве укреплений), долговременное оборонное сотрудничество с Киевом, юридические обязательства в случае "нападения России", размещение "многонациональных сил" на Украине после конфликта.
Три пункта фактически дублируют друг друга. Наиболее спорным оказалось то, что касается отправки европейских войск.
© AP Photo / Yoan ValatЗаседание "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже
Заседание Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Yoan Valat
Заседание "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже
Эту тему прорабатывали и в более узком составе: глава киевского режима Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер подписали еще один, дополнительный документ.
Тем не менее все это — по-прежнему лишь декларации о намерениях. Речь идет о том, что будет после наступления мира, условия которого должны быть согласованы с Москвой. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что не приемлет присутствия войск НАТО на Украине.

Желаемое за действительное

Некоторые традиционные спонсоры Киева сразу отвергли эти планы. В частности, несмотря на заверения во всеобъемлющей поддержке, Фридрих Мерц сообщил, что солдаты бундесвера могут разместиться лишь на территории соседней с Украиной страны.
Более того, канцлер Германии уточнил: решать это правительству и парламенту. А бундестаг — серьезная проблема, поскольку даже в нынешней форме Украина у немецких избирателей не очень популярна. По результатам декабрьского опроса Politico, 46 процентов немцев выступают за сокращение помощи, 28 — считают нужным сохранить все как есть и только 21 процент призывает увеличить расходы. Логично предположить, что прямое столкновение с Россией, неизбежное при отправке войск, понравится еще меньше.
© AP Photo / Liesa JohannssenКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Liesa Johannssen
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
И Варшава неоднократно подчеркивала, что не хочет идти на такой шаг. В общем, никто, кроме Франции и Британии, не взял на себя подобных обязательств.
Некоторые западные эксперты и вовсе расценили встречу в Париже как провал. Норвежский политолог Пол Стейган отмечает, что в итоговой декларации упоминается лишь "предполагаемая поддержка США". Причем спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, присутствовавшие на саммите, подписывать документ не стали.
"Нижний этаж карточного домика уже обрушился, и все знают, что будет с остальной конструкцией: стоит только пошатнуться опоре, как все посыплется", — предупреждает Стейган.

"Ни на что не способны"

"Без Вашингтона эта "коалиция желающих" ничего не сделает — разве что спровоцирует третью мировую войну", — пишет французское издание Agora Vox.
Историк Роберт Томбс указывает: беспрецедентные и бессрочные обязательства по защите Украины, о которых ведут речь Макрон и Стармер, могут оказаться либо крайне опасными, либо бессмысленными, но никак не гарантируют Киеву безопасность.
© AP Photo / Darren StaplesФранцузские и британские военные во время совместных учений
Французские военные во время британо-французских учений - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Darren Staples
Французские и британские военные во время совместных учений
"Два дискредитированных лидера разыгрывают спектакли на международной арене, пытаясь укрепить свои шаткие позиции, поскольку в Париже и Лондоне по-прежнему сохраняется стремление действовать как великие державы", — пишет он.
Автор статьи в Bloomberg Мартин Айвен идет еще дальше. Он не рассуждает о том, чем обернется размещение армии, — саму идею считает нереалистичной. Сухопутные войска не были сильной стороной Британии даже в годы ее наивысшего могущества, а сейчас — и подавно, напоминает аналитик.
Изначальный план предусматривал отправку десяти тысяч солдат.
"Однако от этой идеи отказались, когда стало ясно, что с учетом отдыха и ротации это фактически потребует 30 тысяч человек. А у Великобритании трудности с 900 военнослужащими в Эстонии", — подчеркивает обозреватель.
И делает вывод: все это скорее свидетельствует о слабости, чем о решимости Европы.
И даже столь скромный контингент непросто набрать: несмотря на номинальную численность в 71 тысячу, боеспособны в британской армии лишь 25 тысяч, пишет Daily Mail.
© Фото : Crown copyright / Corporal Vincent PriceБританские военные отдыхают между учениями в городских условиях
Британские военные отдыхают между учениями в городских условиях - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Crown copyright / Corporal Vincent Price
Британские военные отдыхают между учениями в городских условиях
После устроенного лидером оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок разноса в палате общин Стармер пошел на попятную, заверив, что ничего не сделает без одобрения в парламенте.
Несмотря на бравурные заявления в Париже, все больше европейцев осознают неспособность их лидеров повлиять на исход конфликта на Украине. Они берут на себя обязательства, которые не только противоречат национальным интересам, но и попросту невыполнимы. Пожалуй, объяснить это можно только одним: в ЕС понимают, что для России эти условия принципиально неприемлемы, и лишь пытаются выставить Москву виноватой в срыве переговорного процесса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Концерт по заявкам: Киев сумел добиться желаемого от Москвы
10 января, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, НАТО, Мирный план США по Украине, Франция, Германия, Великобритания, Россия, США
 
 
