Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото

Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже

© AP Photo / Yoan Valat Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже

"Ведут к третьей мировой". Европа решила, кого отправить на Украину

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Давид Нармания. На встрече в Париже "коалиция желающих" подтвердила намерение отправить войска на Украину. Этот пункт даже включили в дорожную карту по урегулированию. Однако подобные идеи вызывают скепсис и у самых ярых сторонников киевского режима. О том, как складывается ситуация, — в материале РИА Новости.

Макулатура

На саммите подписали Парижскую декларацию, предусматривающую обеспечение американцами контроля за соблюдением прекращения огня, поддержку ВСУ Западом (включая финансирование, поставки оружия и помощь в строительстве укреплений), долговременное оборонное сотрудничество с Киевом, юридические обязательства в случае "нападения России", размещение "многонациональных сил" на Украине после конфликта.

Три пункта фактически дублируют друг друга. Наиболее спорным оказалось то, что касается отправки европейских войск.

© AP Photo / Yoan Valat Заседание "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже © AP Photo / Yoan Valat Заседание "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже

Тем не менее все это — по-прежнему лишь декларации о намерениях. Речь идет о том, что будет после наступления мира, условия которого должны быть согласованы с Москвой. Россия , в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что не приемлет присутствия войск НАТО на Украине.

Желаемое за действительное

Некоторые традиционные спонсоры Киева сразу отвергли эти планы. В частности, несмотря на заверения во всеобъемлющей поддержке, Фридрих Мерц сообщил, что солдаты бундесвера могут разместиться лишь на территории соседней с Украиной страны.

Более того, канцлер Германии уточнил: решать это правительству и парламенту. А бундестаг — серьезная проблема, поскольку даже в нынешней форме Украина у немецких избирателей не очень популярна. По результатам декабрьского опроса Politico, 46 процентов немцев выступают за сокращение помощи, 28 — считают нужным сохранить все как есть и только 21 процент призывает увеличить расходы. Логично предположить, что прямое столкновение с Россией, неизбежное при отправке войск, понравится еще меньше.

© AP Photo / Liesa Johannssen Канцлер Германии Фридрих Мерц © AP Photo / Liesa Johannssen Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото

Варшава неоднократно подчеркивала, что не хочет идти на такой шаг. В общем, никто, кроме Франции и Британии, не взял на себя подобных обязательств.

Некоторые западные эксперты и вовсе расценили встречу в Париже как провал. Норвежский политолог Пол Стейган отмечает, что в итоговой декларации упоминается лишь "предполагаемая поддержка США". Причем спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер , присутствовавшие на саммите, подписывать документ не стали.

"Нижний этаж карточного домика уже обрушился, и все знают, что будет с остальной конструкцией: стоит только пошатнуться опоре, как все посыплется", — предупреждает Стейган.

"Ни на что не способны"

"Без Вашингтона эта "коалиция желающих" ничего не сделает — разве что спровоцирует третью мировую войну", — пишет французское издание Agora Vox

Историк Роберт Томбс указывает : беспрецедентные и бессрочные обязательства по защите Украины, о которых ведут речь Макрон и Стармер, могут оказаться либо крайне опасными, либо бессмысленными, но никак не гарантируют Киеву безопасность.

© AP Photo / Darren Staples Французские и британские военные во время совместных учений © AP Photo / Darren Staples Французские и британские военные во время совместных учений

"Два дискредитированных лидера разыгрывают спектакли на международной арене, пытаясь укрепить свои шаткие позиции, поскольку в Париже и Лондоне по-прежнему сохраняется стремление действовать как великие державы", — пишет он.

Автор статьи в Bloomberg Мартин Айвен идет еще дальше. Он не рассуждает о том, чем обернется размещение армии, — саму идею считает нереалистичной. Сухопутные войска не были сильной стороной Британии даже в годы ее наивысшего могущества, а сейчас — и подавно, напоминает аналитик.

Изначальный план предусматривал отправку десяти тысяч солдат.

"Однако от этой идеи отказались, когда стало ясно, что с учетом отдыха и ротации это фактически потребует 30 тысяч человек. А у Великобритании трудности с 900 военнослужащими в Эстонии", — подчеркивает обозреватель.

И делает вывод: все это скорее свидетельствует о слабости, чем о решимости Европы.

И даже столь скромный контингент непросто набрать: несмотря на номинальную численность в 71 тысячу, боеспособны в британской армии лишь 25 тысяч, пишет Daily Mail.

© Фото : Crown copyright / Corporal Vincent Price Британские военные отдыхают между учениями в городских условиях © Фото : Crown copyright / Corporal Vincent Price Британские военные отдыхают между учениями в городских условиях

После устроенного лидером оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок разноса в палате общин Стармер пошел на попятную, заверив, что ничего не сделает без одобрения в парламенте.