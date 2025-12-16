Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение немцев и французов к помощи Украине - РИА Новости, 16.12.2025
01:27 16.12.2025
Опрос показал отношение немцев и французов к помощи Украине
Опрос показал отношение немцев и французов к помощи Украине - РИА Новости, 16.12.2025
Опрос показал отношение немцев и французов к помощи Украине
Число немцев и французов, которые хотят сократить финансовую помощь Украине, больше, чем тех, кто хочет ее увеличить, следует из опроса, проведенного изданием... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T01:27:00+03:00
2025-12-16T01:27:00+03:00
украина
россия
киев
2025
Опрос показал отношение немцев и французов к помощи Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Здание Рейхстага в центре Берлина
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Число немцев и французов, которые хотят сократить финансовую помощь Украине, больше, чем тех, кто хочет ее увеличить, следует из опроса, проведенного изданием Politico.
По результатам опроса, 46% немцев и 37% французов выступают за снижение помощи Киеву, и лишь 21% и 35% респондентов выразили мнение, что ее нужно увеличить. При этом 28% немцев и 26% французов считают, что нужно оставить все как есть.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Евросовет одобрил помощь в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины
11 декабря, 21:00
Согласно опросу, жители Франции и Германии объясняют свой выбор тем, что поддержка Украины обходится им слишком дорого и давит на их экономику (по 29% респондентов из числа тех, кто выступают против увеличения помощи), их странам стоит больше сосредоточиться на решении внутренних проблем (17% и 26% соответственно), их страны не имеют отношения к конфликту (17% и 18% опрошенных соответственно), и помощь Киеву угрожает безопасности их стран (15% и 16% респондентов соответственно).
Опрос проводился с 5 по 9 декабря среди около двух тысяч совершеннолетних жителей Франции и стольких же в Германии. Статистическая погрешность опроса составляет около двух процентных пунктов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Большинство бельгийцев против использования активов России, показал опрос
Вчера, 17:20
 
