Опрос показал отношение немцев и французов к помощи Украине

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Число немцев и французов, которые хотят сократить финансовую помощь Украине, больше, чем тех, кто хочет ее увеличить, следует из опроса, проведенного изданием Politico.

Опрос проводился с 5 по 9 декабря среди около двух тысяч совершеннолетних жителей Франции и стольких же в Германии. Статистическая погрешность опроса составляет около двух процентных пунктов.