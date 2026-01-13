Рейтинг@Mail.ru
Названы первые участники Матча звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
13.01.2026
Названы первые участники Матча звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ
Названы первые участники Матча звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ
баскетбол
спорт
джейлен адамс
уралмаш
единая лига втб
спорт, джейлен адамс, уралмаш, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Джейлен Адамс, Уралмаш, Единая Лига ВТБ
Баскетбольный мяч
Баскетбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Стали известны имена первых восьми участников Матча звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ 2026 года, выбранных по итогам голосования болельщиков, сообщается в Telegram-канале соревнования.
Матч звезд пройдет 15 февраля на "ВТБ Арене". В рамках мероприятия состоится поединок между российскими и иностранными баскетболистами Единой лиги. По итогам голосования болельщиков были выбраны по два российских и иностранных игрока в переднюю и заднюю линии команд.
В переднюю линию команды "Звезды России" вошли Антон Квитковских ("Локомотив-Кубань") и Глеб Фирсов ("Парма"), в заднюю линию - Тимофей Герасимов ("Уралмаш") и Всеволод Ищенко ("Локомотив-Кубань").
Переднюю линию команды "Звезды мира" составят американец Террелл Картер ("Парма") и представитель Катара Ален Хаджибегович ("Автодор"), заднюю - американцы Патрик Миллер ("Локомотив-Кубань") и Джейлен Адамс ("Парма").
Всего в матче примут участие 24 баскетболиста. Первая восьмерка будет выбрана голосованием СМИ и легенд турнира, еще восемь игроков получат специальное приглашение (wild card) по решению представителей Единой лиги ВТБ.
БаскетболСпортДжейлен АдамсУралмашЕдиная Лига ВТБ
 
