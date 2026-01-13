Названы первые участники Матча звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Стали известны имена первых восьми участников Матча звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ 2026 года, выбранных по итогам голосования болельщиков, сообщается в Telegram-канале соревнования.
Матч звезд пройдет 15 февраля на "ВТБ Арене". В рамках мероприятия состоится поединок между российскими и иностранными баскетболистами Единой лиги. По итогам голосования болельщиков были выбраны по два российских и иностранных игрока в переднюю и заднюю линии команд.
В РФБ раскрыли имена новых звезд российского баскетбола
3 января, 14:18
В переднюю линию команды "Звезды России" вошли Антон Квитковских ("Локомотив-Кубань") и Глеб Фирсов ("Парма"), в заднюю линию - Тимофей Герасимов ("Уралмаш") и Всеволод Ищенко ("Локомотив-Кубань").
Переднюю линию команды "Звезды мира" составят американец Террелл Картер ("Парма") и представитель Катара Ален Хаджибегович ("Автодор"), заднюю - американцы Патрик Миллер ("Локомотив-Кубань") и Джейлен Адамс ("Парма").
Всего в матче примут участие 24 баскетболиста. Первая восьмерка будет выбрана голосованием СМИ и легенд турнира, еще восемь игроков получат специальное приглашение (wild card) по решению представителей Единой лиги ВТБ.