В ЕК заявили, что не уверены в поддержке Европарламентом сделки с Меркосур

БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Еврокомиссия не уверена в безоговорочной поддержке Европарламентом сделки с Меркосур, будет в ближайшие недели убеждать депутатов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл.

"Я не хочу предвосхищать события, в последующие недели мы, как Европейская комиссия, будем сосредоточены исключительно на том, чтобы взаимодействовать с нашими членами Европейского парламента, чтобы убедить их в преимуществах этой сделки", - сказал он на соответствующий вопрос журналистов.