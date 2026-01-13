В ЕК заявили, что не уверены в поддержке Европарламентом сделки с Меркосур

БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Еврокомиссия не уверена в безоговорочной поддержке Европарламентом сделки с Меркосур, будет в ближайшие недели убеждать депутатов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл.
"Я не хочу предвосхищать события, в последующие недели мы, как Европейская комиссия, будем сосредоточены исключительно на том, чтобы взаимодействовать с нашими членами Европейского парламента, чтобы убедить их в преимуществах этой сделки", - сказал он на соответствующий вопрос журналистов.
Он также сменил риторику вокруг спорной и вызвавшей протесты фермеров сделки, объявив, что она была, по сути, вынужденной мерой. "По нашему мнению, это соглашение имеет важное значение для экономических перспектив Европы в соответствии с нашим нынешним основным принципом диверсификации торговли, чтобы избежать чрезмерной зависимости от какой-либо одной страны или источника важнейших сырьевых ресурсов, например. Это нам нужно и для "зеленого" перехода - вы сами довольно подробно обсуждаете эту тему. Кроме того, эта сделка посылает геополитический сигнал всему миру о том, что во время, когда конфликты, кажется, выходят на первый план, сотрудничество по-прежнему возможно", - пояснил он позицию ЕК.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не дожидаясь обязательного процедурного утверждения Европарламентом, собирается 17 января в Парагвае подписать вызвавшее массу критики в ЕС торговое соглашение. В ЕК заявили, что текст соглашения предусматривает возможность его временного вступления в силу до одобрения ЕП.