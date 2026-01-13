Матвиенко поручила сенаторам следить за ситуацией с роддомом в Новокузнецке

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина поручила соцкомитету СФ изучить ситуацию в Новокузнецком роддоме, где умерли новорожденные, при необходимости, предложить законодательные инициативы, позволяющие исключить такие случаи, сообщает пресс-служба СФ.
"Председатель Совета Федерации дала поручение комитету по социальной политике, а также сенаторам от Кемеровской области, внимательно следить за ходом проверки и ходом расследования в Новокузнецком родильном доме, досконально изучить все детали и при необходимости предложить законодательные инициативы, которые исключили бы в будущем возможность таких вопиющих случаев", - говорится в сообщении.
Произошедшее, по словам Матвиенко, возглавляющей Совет по демографической политике, не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и "трагедия для государства, которое прилагает все возможные усилия для поддержки рождаемости, возводит в ранг высшей ценности материнство, отцовство, жизнь и здоровье каждого ребенка".
В настоящее время Следственный комитет по факту гибели девяти младенцев в роддоме №1 в Новокузнецке расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности после гибели.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о том, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1, а главный врач отстранен от должности на время проверки