В РАН рассказали о прогнозе магнитных бурь на Земле на этой неделе
Наука
 
10:23 13.01.2026
В РАН рассказали о прогнозе магнитных бурь на Земле на этой неделе
В РАН рассказали о прогнозе магнитных бурь на Земле на этой неделе
Умеренная солнечная активность будет на протяжении всей грядущей недели формировать повышенный геомагнитный фон, но сильных магнитных бурь не предвидится,... РИА Новости, 13.01.2026
В РАН рассказали о прогнозе магнитных бурь на Земле на этой неделе

ИКИ РАН: солнечная активность будет формировать повышенный геомагнитный фон

© Flickr / ESAВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Flickr / ESA
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Умеренная солнечная активность будет на протяжении всей грядущей недели формировать повышенный геомагнитный фон, но сильных магнитных бурь не предвидится, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На обращенной к Земле стороне Солнца находится пара средних корональных дыр, а также несколько небольших источников быстрого солнечного ветра, которые всю неделю будут формировать повышенный геомагнитный фон с отдельными желтыми и красными всплесками. В то же время причин для сильных магнитных бурь в данный момент нет", - говорится в публикации Telegram-канала Лаборатории.

Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Рекордные вспышки на Солнце возможны в 2026 году, сообщил ученый
28 декабря 2025, 03:23
Отмечается, что на Земле продолжают наблюдаться слабые геомагнитные возмущения из-за нестабильных параметров солнечного ветра в окрестностях планеты.
Вспышечная активность Солнца определяется сейчас крупным активным центром на обратной стороне звезды, уточнили в Лаборатории. Однако понять, что он собой представляет, пока невозможно, так как область не видна с Земли, и какой-либо разумный прогноз на её дальнейшую активность пока невозможен, полагают учёные.
"Ясно лишь, что для Земли эта активность рисков в данный момент не несёт", - добавили в Лаборатории.

Также в публикации указано, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка была слабо возмущённой, а вспышечная активность на Солнце - высокой, но без рисков для Земли. ВО вторник геомагнитная обстановка останется слабо возмущённой, вспышечная активность будет плохо прогнозируемой, предположительно, умеренной, но также без рисков для Земли.
Выброс протуберанца на Солнце - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Ученые рассказали о геомагнитной буре, которая накрыла Землю
2 сентября 2025, 09:28
 
Наука
 
 
