В РАН рассказали о прогнозе магнитных бурь на Земле на этой неделе

"На обращенной к Земле стороне Солнца находится пара средних корональных дыр, а также несколько небольших источников быстрого солнечного ветра, которые всю неделю будут формировать повышенный геомагнитный фон с отдельными желтыми и красными всплесками. В то же время причин для сильных магнитных бурь в данный момент нет", - говорится в публикации Telegram-канала Лаборатории.