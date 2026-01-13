Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Бактериальная инфекция могла стать причиной трагедии в родильном доме в Новокузнецке, где умерло девять младенцев, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что единственной причиной гибели в родильном доме большого количества детей за очень короткое время может быть только нарушение режима медучреждения.