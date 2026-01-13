Рейтинг@Mail.ru
Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке
13:16 13.01.2026 (обновлено: 13:36 13.01.2026)
Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке
Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке

Онищенко: причиной гибели девяти младенцев в Новокузнецке могла стать инфекция

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Бактериальная инфекция могла стать причиной трагедии в родильном доме в Новокузнецке, где умерло девять младенцев, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Это по всем признакам - бактериальная инфекция. Это бич родильных домов, когда собирается огромное количество горючего материала, прежде всего, это незащищенные, от полкилограмма до четырех с половиной (килограммов – ред.), новые жизни. И когда в таких родильный домах, в таких условиях создаются, как говорится, свои госпитальные штаммы стафилококков, которые могут взяться из-за того, что у персонала есть проблемы с гнойными заболеваниями носоглотки, зубов", - сказал Онищенко.
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Появилось видео из роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы
Вчера, 12:54
Он отметил, что единственной причиной гибели в родильном доме большого количества детей за очень короткое время может быть только нарушение режима медучреждения.
В настоящее время Следственный комитет по факту гибели девяти младенцев в роддоме №1 в Новокузнецке расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности после гибели. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о том, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1, а главный врач отстранен от должности на время проверки.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Матвиенко призвала сделать выводы из ситуации с роддомом в Новокузнецке
Вчера, 11:42
 
