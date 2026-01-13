Рейтинг@Mail.ru
13.01.2026
10:18 13.01.2026
В Петербурге мужчина повредил машину коммунальщиков из-за отключения света
В Петербурге мужчина повредил машину коммунальщиков из-за отключения света
происшествия
россия
санкт-петербург
россия
санкт-петербург
2026
Новости
В Петербурге мужчина повредил машину коммунальщиков из-за отключения света

Сотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, повредил автомобиль коммунальной службы из-за того, что у него в квартире отключился свет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается. в понедельник в полицию Московского района поступило сообщение о том, что возле одного из домов на Варшавской улице неизвестный повреждает металлической трубой служебный автомобиль коммунальной службы.
"Прибывшим на место происшествия участковым уполномоченным полиции был задержан 56-летний житель дома. Предварительно установлено, что мужчина, выражая недовольство отключением электроэнергии в своей квартире, умышленно повредил припаркованный у дома служебный автомобиль", – рассказали в ГУМВД.
В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Он отправлен в специальное помещение для административно задержанных лиц.
