В Петербурге задержали подозреваемого в заселении в хостел 1742 мигрантов
Полиция Санкт-Петербурга задержала гражданина одной из стран СНГ по делу о "заселении" в хостел 1742 мигрантов, которые фактически там не жили, сообщила... РИА Новости, 13.01.2026
россия
санкт-петербург
ирина волк
снг
происшествия
россия
санкт-петербург
россия, санкт-петербург, ирина волк, снг, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Ирина Волк, СНГ, Происшествия
