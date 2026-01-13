Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали подозреваемого в заселении в хостел 1742 мигрантов - РИА Новости, 13.01.2026
10:06 13.01.2026
В Петербурге задержали подозреваемого в заселении в хостел 1742 мигрантов
В Петербурге задержали подозреваемого в заселении в хостел 1742 мигрантов
Полиция Санкт-Петербурга задержала гражданина одной из стран СНГ по делу о "заселении" в хостел 1742 мигрантов, которые фактически там не жили, сообщила... РИА Новости, 13.01.2026
происшествия
россия, санкт-петербург, ирина волк, снг, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Ирина Волк, СНГ, Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в заселении в хостел 1742 мигрантов

В Петербурге задержали подозреваемого в деле о заселении в хостел 1742 мигрантов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала гражданина одной из стран СНГ по делу о "заселении" в хостел 1742 мигрантов, которые фактически там не жили, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Полицейские установили, что злоумышленники массово регистрировали приезжих в хостеле на улице Моисеенко, однако на самом деле мигранты там не проживали. Таким образом от контролирующих органов было сокрыто реальное пребывание 1742 иностранцев", – рассказала она в своем Telegram-канале.

Как уточнила Волк, по подозрению в организации незаконной миграции задержан гражданин одного из государств СНГ.
При обыске в хостеле проверены документы постояльцев, изъята необходимая документация. Уголовное дело возбуждено по статье о фиктивной постанове на учет иностранного гражданина (статья 322.3 УК РФ).
МВД раскрыло схему незаконной легализации мигрантов в Петербурге
21 ноября 2025, 11:25
 
РоссияСанкт-ПетербургИрина ВолкСНГПроисшествия
 
 
