04:30 13.01.2026
Жителям Петербурга рассказали о погоде на предстоящей неделе
Морозная погода ожидается в Санкт-Петербурге на предстоящей неделе, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. РИА Новости, 13.01.2026
общество, санкт-петербург, россия, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр
Снегопад в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Морозная погода ожидается в Санкт-Петербурге на предстоящей неделе, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
Санкт-Петербурге ожидается хорошая морозная погода. У них будет антициклон, давление у них вырастает… Морозная погода, мороз и солнце, можно сказать. Несильный ветер, антициклон, преимущественно без осадков. В течение недели ночная температура у них минус 12-14 и в дневные часы - минус 10-12 градусов", - сказала Макарова.
Она добавила, что в последующие дни погода будет преимущественно без осадков, а температура станет стабильной с небольшими колебаниями.
"Минус 14-16 ночью и днем небольшие колебания - минус 9-12… Ночью, получается, более устойчивая - минус 14-16, а днем минус 9-11, и слабый ветер", - отметил метеоролог.
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияМарина МакароваГидрометцентр
 
 
