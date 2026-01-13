https://ria.ru/20260113/peterburg-2067499570.html
Жителям Петербурга рассказали о погоде на предстоящей неделе
Жителям Петербурга рассказали о погоде на предстоящей неделе - РИА Новости, 13.01.2026
Жителям Петербурга рассказали о погоде на предстоящей неделе
13.01.2026
санкт-петербург
россия
Жителям Петербурга рассказали о погоде на предстоящей неделе
РИА Новости: на предстоящей неделе в Петербурге будет морозная погода
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Морозная погода ожидается в Санкт-Петербурге на предстоящей неделе, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"В Санкт-Петербурге
ожидается хорошая морозная погода. У них будет антициклон, давление у них вырастает… Морозная погода, мороз и солнце, можно сказать. Несильный ветер, антициклон, преимущественно без осадков. В течение недели ночная температура у них минус 12-14 и в дневные часы - минус 10-12 градусов", - сказала Макарова
.
Она добавила, что в последующие дни погода будет преимущественно без осадков, а температура станет стабильной с небольшими колебаниями.
"Минус 14-16 ночью и днем небольшие колебания - минус 9-12… Ночью, получается, более устойчивая - минус 14-16, а днем минус 9-11, и слабый ветер", - отметил метеоролог.