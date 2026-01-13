Рейтинг@Mail.ru
16:26 13.01.2026
Пентагон инвестирует миллиард долларов в разработку ракетных двигателей
Пентагон во вторник объявил о намерении инвестировать 1 миллиард долларов в расширение производства твердотопливных ракетных двигателей в стране. РИА Новости, 13.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
российская академия наук
Новости
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, российская академия наук
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Российская академия наук
Американский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Пентагон во вторник объявил о намерении инвестировать 1 миллиард долларов в расширение производства твердотопливных ракетных двигателей в стране.
"Министерство войны, в партнерстве с L3Harris Technologies, сегодня объявило о подписании письма о намерениях, в котором изложены согласованные инвестиционные условия ... для расширения производственных мощностей твердотопливных ракетных двигателей в США... Пентагон инвестирует в конвертируемые привилегированные акции на сумму 1 миллиард долларов", - говорится в заявлении ведомства.
Более того, по условиям сделки, Missile Solutions. ракетное подразделение L3Harris, станет отдельной компанией, которая выйдет на рынок во второй половине 2026 года.
"Условия соглашения расширяют домашнюю цепочку поставок твердотопливных ракетных двигателей, обеспечивая первоначальные инвестиции и стабильность, необходимые для увеличения производства, модернизации производственных мощностей и повышения устойчивости промышленности", - заявили в Пентагоне.
Согласно докладу ИМЭМО РАН, опубликованному ранее, Соединенные Штаты, как ожидается, продолжат дальнейшее наращивание систем противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО), а также усиление ядерной триады в 2026 году.
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов. При этом позднее он заявил, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять 1,5 триллиона долларов, сославшись на "тревожные и опасные времена".
