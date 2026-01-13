Названы регионы, где проживает больше всего пенсионеров

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Больше всего пенсионеров в России проживает в Московском регионе и Краснодарском крае - на них приходится 16% всего старшего поколения, выяснило РИА Новости, проанализировав данные статистики.
В Москве живут 3 миллиона работающих и неработающих пенсионеров, в Московской области - 1,95 миллиона, а в Краснодарском крае - 1,6 миллиона человек.
В пятерку по числу получателей пенсий также входят Санкт-Петербург (1,44 миллиона) и Свердловская область (1,25 миллиона). В Ростовской области проживает 1,15 миллиона пожилых людей, в Башкирии - 1,12 миллиона, а в Татарстане - 1,1 миллиона.
При этом в Тюменской области прописано более 1 миллиона пенсионеров. Десятку среди регионов по числу получающих пенсии замыкает Челябинская область с 978 тысяч человек.
При этом в России есть только два региона, в котором проживает менее 15 тысяч пенсионеров, - Чукотка и Ненецкий автономный округ.