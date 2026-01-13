Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы, где проживает больше всего пенсионеров - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/pensionery-2067491019.html
Названы регионы, где проживает больше всего пенсионеров
Названы регионы, где проживает больше всего пенсионеров - РИА Новости, 13.01.2026
Названы регионы, где проживает больше всего пенсионеров
Больше всего пенсионеров в России проживает в Московском регионе и Краснодарском крае - на них приходится 16% всего старшего поколения, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T01:56:00+03:00
2026-01-13T01:56:00+03:00
общество
россия
краснодарский край
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064432295_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_4f219a703605fe7fc55f83d2d4b58096.jpg
https://ria.ru/20260112/gosduma-2067407474.html
https://ria.ru/20260103/nalog-2066128550.html
россия
краснодарский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064432295_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_82ec71a3401015debe3f6e3c5d2932b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, краснодарский край, москва
Общество, Россия, Краснодарский край, Москва
Названы регионы, где проживает больше всего пенсионеров

РИА Новости: больше всего пенсионеров проживает в Московском регионе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПенсионер в московском супермаркете
Пенсионер в московском супермаркете - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пенсионер в московском супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Больше всего пенсионеров в России проживает в Московском регионе и Краснодарском крае - на них приходится 16% всего старшего поколения, выяснило РИА Новости, проанализировав данные статистики.
В Москве живут 3 миллиона работающих и неработающих пенсионеров, в Московской области - 1,95 миллиона, а в Краснодарском крае - 1,6 миллиона человек.
Лестница в здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Госдуме предложили выдавать пенсионерам льготу на капремонт автоматически
Вчера, 16:35
В пятерку по числу получателей пенсий также входят Санкт-Петербург (1,44 миллиона) и Свердловская область (1,25 миллиона). В Ростовской области проживает 1,15 миллиона пожилых людей, в Башкирии - 1,12 миллиона, а в Татарстане - 1,1 миллиона.
При этом в Тюменской области прописано более 1 миллиона пенсионеров. Десятку среди регионов по числу получающих пенсии замыкает Челябинская область с 978 тысяч человек.
При этом в России есть только два региона, в котором проживает менее 15 тысяч пенсионеров, - Чукотка и Ненецкий автономный округ.
Бланк налоговой декларации - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Совфеде рассказали, от каких налогов освобождены пенсионеры
3 января, 02:48
 
ОбществоРоссияКраснодарский крайМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала