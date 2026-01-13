Рейтинг@Mail.ru
В Париже фермеры вывалили рядом с парламентом 30 тонн картофеля - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/parizh-2067657359.html
В Париже фермеры вывалили рядом с парламентом 30 тонн картофеля
В Париже фермеры вывалили рядом с парламентом 30 тонн картофеля - РИА Новости, 13.01.2026
В Париже фермеры вывалили рядом с парламентом 30 тонн картофеля
Французские фермеры вывалили 30 тонн картофеля рядом со зданием Национального собрания (нижней палаты парламента) в знак протеста против торгового соглашения с... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T18:06:00+03:00
2026-01-13T18:06:00+03:00
в мире
уругвай
париж
парагвай
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европарламент
меркосур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066870916_0:186:3082:1920_1920x0_80_0_0_c7f69688adbe3f61b76e0b1f6e01222a.jpg
https://ria.ru/20260113/frantsija-2067571980.html
https://ria.ru/20260112/frantsiya-2067434265.html
уругвай
париж
парагвай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066870916_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8cf39acacd17b426dc21bac851ab34c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уругвай, париж, парагвай, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, меркосур
В мире, Уругвай, Париж, Парагвай, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Меркосур
В Париже фермеры вывалили рядом с парламентом 30 тонн картофеля

Parisien: в Париже фермеры вывалили рядом с парламентом 30 тонн картофеля

© REUTERS / Benoit TessierТрактор у здания Национального собрания в Париже, Франция. 8 января 2026
Трактор у здания Национального собрания в Париже, Франция. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© REUTERS / Benoit Tessier
Трактор у здания Национального собрания в Париже, Франция. 8 января 2026. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 13 янв – РИА Новости. Французские фермеры вывалили 30 тонн картофеля рядом со зданием Национального собрания (нижней палаты парламента) в знак протеста против торгового соглашения с южноамериканским общим рынком Меркосур, сообщила газета Parisien.
Во вторник аграрии на сотнях тракторов проводят в Париже акции протеста против соглашения с Меркосур.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Во Франции сняли почти 70 флагов ЕС в знак протеста против сделки Меркосур
Вчера, 12:54
"Тридцать тонн картофеля было вывалено на мосту Согласия… Фермеры из (профсоюза – ред.) FNSEA вывалили большое количество картофеля в двух шагах от Национального собрания", - пишет издание.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 января отправится в Парагвай подписывать соглашение с Меркосур, не дожидаясь обязательного утверждения документа Европарламентом. ЕП пока дату голосования по соглашению не назначил.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Кризисная ситуация усугубилась после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре 2024 года заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Жордан Барделла - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Лидер партии Ле Пен назвал соглашение ЕС с Меркосур провокацией
12 января, 18:32
 
В миреУругвайПарижПарагвайУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропарламентМеркосур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала