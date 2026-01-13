Рейтинг@Mail.ru
Мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет заседание 1 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2026
17:11 13.01.2026
Мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет заседание 1 февраля, сообщил источник
Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет следующее онлайн-заседание в воскресенье 1 февраля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:11:00+03:00
2026-01-13T17:11:00+03:00
в мире
россия
саудовская аравия
ирак
опек+
в мире, россия, саудовская аравия, ирак, опек+
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОПЕК+
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет следующее онлайн-заседание в воскресенье 1 февраля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Мониторинговый комитет традиционно проводится раз в два месяца и не принимает никаких решений, но дает рекомендации к общей встрече всех глав альянса, которая проходит раз в полгода. ОПЕК+ в последнее время не вносил никаких корректировок в общие квоты, а был сконцентрирован на добровольных ограничениях "восьмерки" и, позднее, отходе от них.
На 1 февраля также запланирована онлайн-встреча восьми участников (России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Алжира, ОАЭ, Казахстана и Омана), которые обсудят дальнейшие планы по своим предельным уровням добычи нефти.
В миреРоссияСаудовская АравияИракОПЕК+
 
 
