https://ria.ru/20260113/opek-2067641415.html
Мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет заседание 1 февраля, сообщил источник
Мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет заседание 1 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2026
Мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет заседание 1 февраля, сообщил источник
Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет следующее онлайн-заседание в воскресенье 1 февраля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:11:00+03:00
2026-01-13T17:11:00+03:00
2026-01-13T17:11:00+03:00
в мире
россия
саудовская аравия
ирак
опек+
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_8b8a5164198593fa9da596fa9bdffc2e.jpg
https://ria.ru/20260107/opek-2066692563.html
россия
саудовская аравия
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_4ea542b049864ca669bab90dad950eaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, саудовская аравия, ирак, опек+
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОПЕК+
Мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет заседание 1 февраля, сообщил источник
РИА Новости: мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет онлайн-заседание 1 февраля