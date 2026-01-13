Рейтинг@Mail.ru
В Новокузнецке проверят анализы медработников роддома, где умерли младенцы
19:01 13.01.2026 (обновлено: 19:12 13.01.2026)
В Новокузнецке проверят анализы медработников роддома, где умерли младенцы
В Новокузнецке проверят анализы медработников роддома, где умерли младенцы - РИА Новости, 13.01.2026
В Новокузнецке проверят анализы медработников роддома, где умерли младенцы
Анализы, которые должны были сдать медработники в роддоме в Новокузнецке, сделаны и отправлены на исследования в лаборатории, предварительно, инфекции не... РИА Новости, 13.01.2026
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
В Новокузнецке проверят анализы медработников роддома, где умерли младенцы

РИА Новости: анализы работников роддома в Новокузнецке отправили в лабораторию

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Анализы, которые должны были сдать медработники в роддоме в Новокузнецке, сделаны и отправлены на исследования в лаборатории, предварительно, инфекции не обнаружено, рассказала РИА Новости глава комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В роддоме в Новокузнецке в среду пройдут следственные мероприятия
Вчера, 18:55
В роддоме в Новокузнецке в среду пройдут следственные мероприятия
Вчера, 18:55
"На данный момент можно сказать, что были сделаны все необходимые смывы, какие положено сделать с медицинских работников. Они были оперативно направлены в лаборатории. По предварительной информации, инфекции обнаружено не было", - сказала Перминова.
Глава комитета Совфеда отметила, что расследование, которое должно установить причину трагедии, продолжится до полного выяснения всех причин произошедшего.
"Я нахожусь на связи с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой, которая проведёт проверку в Новокузнецке. Особо подчеркну, если будут выявлены системные нарушения, то необходимо изучить обстановку во всех родильных домах России", - подчеркнула политик.
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что у ее дочки нашли инфекцию
Вчера, 18:04
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что у ее дочки нашли инфекцию
Вчера, 18:04
 
Новокузнецк Россия Кемеровская область Совет Федерации РФ Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке Происшествия
 
 
