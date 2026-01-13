В Новокузнецке проверят анализы медработников роддома, где умерли младенцы

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Анализы, которые должны были сдать медработники в роддоме в Новокузнецке, сделаны и отправлены на исследования в лаборатории, предварительно, инфекции не обнаружено, рассказала РИА Новости глава комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова.

"На данный момент можно сказать, что были сделаны все необходимые смывы, какие положено сделать с медицинских работников. Они были оперативно направлены в лаборатории. По предварительной информации, инфекции обнаружено не было", - сказала Перминова.