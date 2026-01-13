Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали наемника ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 13.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 13.01.2026
ВС России ликвидировали наемника ВСУ в Днепропетровской области
ВС России ликвидировали наемника ВСУ в Днепропетровской области
Наемник ВСУ из Колумбии ликвидирован в Днепропетровской области, на Украину он прибыл в 2023 году через Польшу, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 13.01.2026
ВС России ликвидировали наемника ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ ликвидировали в Днепропетровской области наемника ВСУ из Колумбии

Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Наемник ВСУ из Колумбии ликвидирован в Днепропетровской области, на Украину он прибыл в 2023 году через Польшу, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В наших руках оказался загранпаспорт наемника, который был ликвидирован в Днепропетровской области. Он из Колумбии, 1976 года рождения, звали его Ariza Castrillo Alexander. Паспорт был выдан в июне 2023 года. А спустя месяц в нем уже была единственная отметка о пересечении границы с Польшей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, наемник служил в колумбийской армии в батальоне ПВО, при нем обнаружен военный билет.
