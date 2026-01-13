https://ria.ru/20260113/naemnik-2067623376.html
ВС России ликвидировали наемника ВСУ в Днепропетровской области
ВС России ликвидировали наемника ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 13.01.2026
ВС России ликвидировали наемника ВСУ в Днепропетровской области
Наемник ВСУ из Колумбии ликвидирован в Днепропетровской области, на Украину он прибыл в 2023 году через Польшу, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 13.01.2026
