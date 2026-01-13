Рейтинг@Mail.ru
Майкл Каррик возглавил "Манчестер Юнайтед" - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:23 13.01.2026 (обновлено: 00:05 14.01.2026)
https://ria.ru/20260113/myu-2067690509.html
Майкл Каррик возглавил "Манчестер Юнайтед"
Майкл Каррик возглавил "Манчестер Юнайтед" - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Майкл Каррик возглавил "Манчестер Юнайтед"
Англичанин Майкл Каррик назначен на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-13T22:23:00+03:00
2026-01-14T00:05:00+03:00
футбол
майкл каррик
манчестер юнайтед
английская премьер-лига (апл)
трансферы
трансферы в апл
даррен флетчер
джонатан вудгейт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/93775/20/937752036_0:125:2726:1659_1920x0_80_0_0_c4d03170b3ac020ced943f34150d0d39.jpg
https://ria.ru/20260113/ofsayt-2067689613.html
https://ria.ru/20260113/futbol-2067680455.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/93775/20/937752036_0:0:2726:2046_1920x0_80_0_0_07d1c6384029ee550383dc20cc4db9f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
майкл каррик, манчестер юнайтед, английская премьер-лига (апл), трансферы, трансферы в апл, даррен флетчер, джонатан вудгейт
Футбол, Майкл Каррик, Манчестер Юнайтед, Английская премьер-лига (АПЛ), Трансферы, Трансферы в АПЛ, Даррен Флетчер, Джонатан Вудгейт
Майкл Каррик возглавил "Манчестер Юнайтед"

Майкл Каррик назначен на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

© РИА Новости / Степан Качур | Перейти в медиабанкМайкл Каррик
Майкл Каррик - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Степан Качур
Перейти в медиабанк
Майкл Каррик. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Англичанин Майкл Каррик назначен на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано до конца текущего сезона. В его тренерский штаб войдут Стив Холланд, Джонатан Вудгейт, Трэвис Биннион, Джонни Эванс и Крейг Моусон.
Мяч Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
УЕФА и британские федерации футбола не поддержали изменения правила офсайда
Вчера, 22:16
5 января "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении португальца Рубена Аморима. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Даррен Флетчер, под руководством которого английская команда сыграла вничью с "Бёрнли" (2:2) в матче чемпионата Англии и потерпела поражение в Кубке страны от "Брайтона" (1:2). Флетчер вернется к работе с командой игроков до 18 лет.
Каррику 44 года, за свою спортивную карьеру он провел 464 матча за "Манчестер Юнайтед" и забил 24 мяча. В составе команды англичанин выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и стал пятикратным чемпионом Англии, трехкратным победителем Кубка английской лиги, шестикратным победителем Суперкубка и обладателем Кубка страны. После завершения спортивной карьеры он вошел в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед", став ассистентом главного тренера Жозе Моуринью. В ноябре 2021 года Каррик три матча исполнял обязанности главного тренера после отставки Уле Гуннара Сульшера. В период с октября 2022 года по июнь 2025 года специалист возглавлял клуб Чемпионшипа "Мидлсбро".
"Манчестер Юнайтед" с 32 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда потеряла очки в последних трех матчах.
Укладка газонного покрытия на стадионе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Матч Бундеслиги отменили из-за оттепели
Вчера, 20:39
 
ФутболМайкл КаррикМанчестер ЮнайтедАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)ТрансферыТрансферы в АПЛДаррен ФлетчерДжонатан Вудгейт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вашингтон
    Монреаль
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Питтсбург
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Реал Сосьедад
    Осасуна
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Вердер
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Калгари
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Ванкувер
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Каролина
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Детройт
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала