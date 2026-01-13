Майкл Каррик возглавил "Манчестер Юнайтед"

Каррику 44 года, за свою спортивную карьеру он провел 464 матча за "Манчестер Юнайтед" и забил 24 мяча. В составе команды англичанин выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и стал пятикратным чемпионом Англии, трехкратным победителем Кубка английской лиги, шестикратным победителем Суперкубка и обладателем Кубка страны. После завершения спортивной карьеры он вошел в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед", став ассистентом главного тренера Жозе Моуринью. В ноябре 2021 года Каррик три матча исполнял обязанности главного тренера после отставки Уле Гуннара Сульшера. В период с октября 2022 года по июнь 2025 года специалист возглавлял клуб Чемпионшипа "Мидлсбро".