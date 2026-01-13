Майкл Каррик возглавил "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Англичанин Майкл Каррик назначен на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано до конца текущего сезона. В его тренерский штаб войдут Стив Холланд, Джонатан Вудгейт, Трэвис Биннион, Джонни Эванс и Крейг Моусон.
5 января "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении португальца Рубена Аморима. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Даррен Флетчер, под руководством которого английская команда сыграла вничью с "Бёрнли" (2:2) в матче чемпионата Англии и потерпела поражение в Кубке страны от "Брайтона" (1:2). Флетчер вернется к работе с командой игроков до 18 лет.
Каррику 44 года, за свою спортивную карьеру он провел 464 матча за "Манчестер Юнайтед" и забил 24 мяча. В составе команды англичанин выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и стал пятикратным чемпионом Англии, трехкратным победителем Кубка английской лиги, шестикратным победителем Суперкубка и обладателем Кубка страны. После завершения спортивной карьеры он вошел в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед", став ассистентом главного тренера Жозе Моуринью. В ноябре 2021 года Каррик три матча исполнял обязанности главного тренера после отставки Уле Гуннара Сульшера. В период с октября 2022 года по июнь 2025 года специалист возглавлял клуб Чемпионшипа "Мидлсбро".
"Манчестер Юнайтед" с 32 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда потеряла очки в последних трех матчах.
Матч Бундеслиги отменили из-за оттепели
Вчера, 20:39