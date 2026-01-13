Рейтинг@Mail.ru
19:40 13.01.2026 (обновлено: 19:41 13.01.2026)
Мишустин назначил Марию Маркелову замглавы Минсельхоза
Мишустин назначил Марию Маркелову замглавы Минсельхоза
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил бывшего директора департамента аппарата министра сельского хозяйства Марию Маркелову заместителем главы... РИА Новости, 13.01.2026
политика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Мишустин назначил Марию Маркелову замглавы Минсельхоза

Мишустин назначил Марию Маркелову замглавы Минсельхоза РФ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил бывшего директора департамента аппарата министра сельского хозяйства Марию Маркелову заместителем главы Минсельхоза, следует из распоряжения на портале официального опубликования правовых актов.
"Назначить Маркелову Марию Анатольевну заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в документе.
Как сообщается на сайте Минсельхоза, Маркелова возглавляла департамент аппарата министра сельского хозяйства с октября 2024 года.
Путин перевел "дочку" Rockwool под временное управление отечественного АО
Вчера, 18:22
 
