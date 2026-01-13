https://ria.ru/20260113/mshustin-2067671879.html
Мишустин назначил Марию Маркелову замглавы Минсельхоза
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил бывшего директора департамента аппарата министра сельского хозяйства Марию Маркелову заместителем главы... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T19:40:00+03:00
2026-01-13T19:40:00+03:00
2026-01-13T19:41:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
Новости
политика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
