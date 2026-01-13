МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Великобритания и ЕС систематически препятствуют политическим и дипломатическим путям урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Великобритания и ЕС намеренно и систематически блокируют политические и дипломатические решения украинского кризиса. Сама вероятность мира рассматривается правящими элитами этих стран и бюрократией как угроза их затухающему мировому господству", - сказала она, отвечая на вопросы в ходе вебинара международной ассоциации по фактчекингу.
Как отметила Захарова, Британия играет особую роль в подрыве мирных инициатив. Так, экс-премьер Борис Джонсон в 2022 году призвал киевское руководство не подписывать стамбульское соглашение с РФ, выбрав конфронтацию.
"Все можно было решить в то время и в том месте - в Стамбуле, сохранив бесчисленные жизни и обеспечив безопасность обеих держав на годы вперед", - подчеркнула она.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин ранее рассказывал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
