17:36 13.01.2026
МИД обвинил Британию и ЕС в подрыве мирного урегулирования на Украине
МИД обвинил Британию и ЕС в подрыве мирного урегулирования на Украине

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Великобритания и ЕС систематически препятствуют политическим и дипломатическим путям урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Великобритания и ЕС намеренно и систематически блокируют политические и дипломатические решения украинского кризиса. Сама вероятность мира рассматривается правящими элитами этих стран и бюрократией как угроза их затухающему мировому господству", - сказала она, отвечая на вопросы в ходе вебинара международной ассоциации по фактчекингу.
Как отметила Захарова, Британия играет особую роль в подрыве мирных инициатив. Так, экс-премьер Борис Джонсон в 2022 году призвал киевское руководство не подписывать стамбульское соглашение с РФ, выбрав конфронтацию.
"Все можно было решить в то время и в том месте - в Стамбуле, сохранив бесчисленные жизни и обеспечив безопасность обеих держав на годы вперед", - подчеркнула она.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин ранее рассказывал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
