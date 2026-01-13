Содержание микропластика в московских реках минимально, выяснили в МГУ

Исследование показало, что массовая концентрация частиц микропластика в Москве-реке составляет нанограммы на литр: на входе в город около 270 нанограмм на литр (нг/л), на выходе из города 360 нг/л. В малой реке Десне она еще ниже - 170 нг/л. Это на порядок меньше, чем концентрация частиц глины и песка Основной вклад вносят относительно крупные частицы пластика размером более 0.1 мм. В болотной воде микропластик не был обнаружен.