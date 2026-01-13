Рейтинг@Mail.ru
Содержание микропластика в московских реках минимально, выяснили в МГУ - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 13.01.2026 (обновлено: 14:01 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/mgu-2067593001.html
Содержание микропластика в московских реках минимально, выяснили в МГУ
Содержание микропластика в московских реках минимально, выяснили в МГУ - РИА Новости, 13.01.2026
Содержание микропластика в московских реках минимально, выяснили в МГУ
Содержание микропластика в реках Московского региона минимально, выяснили в Московском государственном университете, проведя измерения концентрации частиц... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:00:00+03:00
2026-01-13T14:01:00+03:00
москва
шатура
дмитрий волков
наука
экология
московская область (подмосковье)
мгу имени м. в. ломоносова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595998205_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_340b2810c5fe0a740379798848e2e43c.jpg
https://ria.ru/20251211/nauka-2061185187.html
https://ria.ru/20260112/nauka-2064920680.html
москва
шатура
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595998205_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee670e7022d7e84c489bcc2370041b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, шатура, дмитрий волков, наука, экология, московская область (подмосковье), мгу имени м. в. ломоносова
Москва, Шатура, Дмитрий Волков, Наука, Экология, Московская область (Подмосковье), МГУ имени М. В. Ломоносова
Содержание микропластика в московских реках минимально, выяснили в МГУ

МГУ: содержание микропластика в реках Московского региона минимально

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зима в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Содержание микропластика в реках Московского региона минимально, выяснили в Московском государственном университете, проведя измерения концентрации частиц микропластика в четырех водоемах с использованием нового физико-химического подхода, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"В МГУ впервые провели систематические измерения концентрации частиц микропластика а четырех водоемах вблизи Москвы с использованием нового физико-химического подхода. Несмотря на распространяемые в СМИ "страшилки" результат однозначен: содержание микропластика ничтожно мало. Город может спать спокойно", - говорится в сообщении.
Огонь - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Волгограде создали новый противопожарный пластик
11 декабря 2025, 09:00
Уточняется, что отбор проб воды осуществлялся в четырех водоемах Московского региона – в Москве-реке на входе и на выходе из города, в реке Десна и из болота в районе г. Шатура. Во всех этих точках порядка 60 тонн воды прогонялись через каскад фильтров для разделения содержащихся в ней частиц по размерам.
"Общая концентрация всех взвешенных частиц составила около 100 мкг/л в Москве-реке (на входе и на выходе из города), около 50 мкг/л в реке Десна, и пренебрежимо малое количество в воде из болота. Максимум концентрации в распределении частиц по размерам пришелся на диапазон от 5 до 10 мкм, что объяснимо природными причинами - взвесью из донных отложений реки", - рассказал ведущий научный сотрудник кафедры аналитической химии химического факультета МГУ Дмитрий Волков.
Исследование показало, что массовая концентрация частиц микропластика в Москве-реке составляет нанограммы на литр: на входе в город около 270 нанограмм на литр (нг/л), на выходе из города 360 нг/л. В малой реке Десне она еще ниже - 170 нг/л. Это на порядок меньше, чем концентрация частиц глины и песка Основной вклад вносят относительно крупные частицы пластика размером более 0.1 мм. В болотной воде микропластик не был обнаружен.
Рабочие укладывают асфальт - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Ставрополе предложили добавлять пластиковые отходы в асфальт
12 января, 09:00
 
МоскваШатураДмитрий ВолковНаукаЭкологияМосковская область (Подмосковье)МГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала