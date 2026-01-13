Содержание микропластика в московских реках минимально, выяснили в МГУ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Содержание микропластика в реках Московского региона минимально, выяснили в Московском государственном университете, проведя измерения концентрации частиц микропластика в четырех водоемах с использованием нового физико-химического подхода, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"В МГУ впервые провели систематические измерения концентрации частиц микропластика а четырех водоемах вблизи Москвы с использованием нового физико-химического подхода. Несмотря на распространяемые в СМИ "страшилки" результат однозначен: содержание микропластика ничтожно мало. Город может спать спокойно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что отбор проб воды осуществлялся в четырех водоемах Московского региона – в Москве-реке на входе и на выходе из города, в реке Десна и из болота в районе г. Шатура. Во всех этих точках порядка 60 тонн воды прогонялись через каскад фильтров для разделения содержащихся в ней частиц по размерам.
"Общая концентрация всех взвешенных частиц составила около 100 мкг/л в Москве-реке (на входе и на выходе из города), около 50 мкг/л в реке Десна, и пренебрежимо малое количество в воде из болота. Максимум концентрации в распределении частиц по размерам пришелся на диапазон от 5 до 10 мкм, что объяснимо природными причинами - взвесью из донных отложений реки", - рассказал ведущий научный сотрудник кафедры аналитической химии химического факультета МГУ Дмитрий Волков.
Исследование показало, что массовая концентрация частиц микропластика в Москве-реке составляет нанограммы на литр: на входе в город около 270 нанограмм на литр (нг/л), на выходе из города 360 нг/л. В малой реке Десне она еще ниже - 170 нг/л. Это на порядок меньше, чем концентрация частиц глины и песка Основной вклад вносят относительно крупные частицы пластика размером более 0.1 мм. В болотной воде микропластик не был обнаружен.
