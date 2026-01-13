https://ria.ru/20260113/matvienko-2067549287.html
Матвиенко призвала сделать выводы из ситуации с роддомом в Новокузнецке
Матвиенко призвала сделать выводы из ситуации с роддомом в Новокузнецке - РИА Новости, 13.01.2026
Матвиенко призвала сделать выводы из ситуации с роддомом в Новокузнецке
Из трагедии в новокузнецком роддоме, где умерли новорожденные, должны быть сделаны все необходимые выводы на федеральном уровне, она не должна повториться,... РИА Новости, 13.01.2026
