11:42 13.01.2026 (обновлено: 12:05 13.01.2026)
Матвиенко призвала сделать выводы из ситуации с роддомом в Новокузнецке
Матвиенко призвала сделать выводы из ситуации с роддомом в Новокузнецке
Из трагедии в новокузнецком роддоме, где умерли новорожденные, должны быть сделаны все необходимые выводы на федеральном уровне, она не должна повториться,... РИА Новости, 13.01.2026
новокузнецк, валентина матвиенко, совет федерации рф, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Новокузнецк, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Матвиенко призвала сделать выводы из ситуации с роддомом в Новокузнецке

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Из трагедии в новокузнецком роддоме, где умерли новорожденные, должны быть сделаны все необходимые выводы на федеральном уровне, она не должна повториться, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Из трагедии должны быть сделаны все необходимые выводы. Выводы на федеральном уровне. Она никогда не должна повториться", - сказала Матвиенко, ее слова передает пресс-служба СФ.
Здание роддома № 1 в Новокузнецке
Появились подробности о ситуации с новорожденными в новокузнецком роддоме
Вчера, 11:15
 
НовокузнецкВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
