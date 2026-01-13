Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости опубликовало документальный фильм о боях за Красноармейск - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 13.01.2026 (обновлено: 09:35 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/krasnoarmeysk-2067517432.html
РИА Новости опубликовало документальный фильм о боях за Красноармейск
РИА Новости опубликовало документальный фильм о боях за Красноармейск - РИА Новости, 13.01.2026
РИА Новости опубликовало документальный фильм о боях за Красноармейск
РИА Новости опубликовало документальный фильм "Дорога в Красноармейск" о боях российской армии за город. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T09:05:00+03:00
2026-01-13T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
новости агентства
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067420026_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5cc1bdb58fcbe76581bf732908e629c4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Дорога в Красноармейск". Документальный фильм военкора РИА Новости Александра Харченко
Лента рассказывает о том, как российские войска освобождали город, о трудностях, с которыми пришлось столкнуться местным жителям, пока они ждали российских солдат.
2026-01-13T09:05
true
PT30M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067420026_391:0:1831:1080_1920x0_80_0_0_21ef358785bb0ae9c3affe6b768c0022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, россия, новости агентства, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Новости агентства, Донецкая Народная Республика
РИА Новости опубликовало документальный фильм о боях за Красноармейск

РИА Новости опубликовало документальный фильм "Дорога в Красноармейск"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. РИА Новости опубликовало документальный фильм "Дорога в Красноармейск" о боях российской армии за город.
«

"Этот фильм не про освобождение стен, а в первую очередь про освобождение жителей Красноармейска. Они были заложниками этого города. Несмотря на все трудности и смертельные опасности, бабушки и дедушки дождались российских военных, которые смогли пробить в город дорогу и начать вывозить тех, кто пожелал продолжить жизнь в России", — рассказал журналист Александр Харченко.

Ситуация в Красноармейске после освобождения
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Красноармейск был важнейшим транспортным узлом украинской армии в Донбассе.

Освобожденный российскими военными Красноармейск в ДНР

Красноармейск был важнейшим транспортным узлом украинской армии в Донбассе.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
1 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Он составляет агломерацию вместе с соседним Димитровом. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

Освобожденный российскими военными Красноармейск

Он составляет агломерацию вместе с соседним Димитровом. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
2 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

По словам министра обороны Андрея Белоусова, Красноармейск был символом сопротивления и украинской армии, и западных кураторов.

Освобожденный российскими военными Красноармейск в ДНР

По словам министра обороны Андрея Белоусова, Красноармейск был символом сопротивления и украинской армии, и западных кураторов.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
3 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии в Донбассе за последнее время, подчеркнул глава военного ведомства.

Освобожденный российскими военными Красноармейск

Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии в Донбассе за последнее время, подчеркнул глава военного ведомства.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
4 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

После взятия Красноармейска российские бойцы проводят проверку жилых кварталов и помогают местным жителям.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ общаются с местными жителями в Красноармейске в ДНР

После взятия Красноармейска российские бойцы проводят проверку жилых кварталов и помогают местным жителям.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
5 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

При этом ВСУ пытаются прорваться в город, туда отправили боевиков "Азова" (запрещенная в России террористическая организация).

Военнослужащие Вооруженных сил РФ в Красноармейске

При этом ВСУ пытаются прорваться в город, туда отправили боевиков "Азова" (запрещенная в России террористическая организация).

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
6 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Только за последние сутки подразделения группировки "Центр" пресекли попытки прорыва ВСУ на северные окраины промзоны со стороны села Шевченко, уничтожив 42 штурмовика и 14 единиц военной техники.

Освобожденный российскими военными Красноармейск

Только за последние сутки подразделения группировки "Центр" пресекли попытки прорыва ВСУ на северные окраины промзоны со стороны села Шевченко, уничтожив 42 штурмовика и 14 единиц военной техники.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Кроме того, украинские войска прицельно бьют по жилым домам и многие уже уничтожили полностью.

"Скорее всего, они мстят тем, кто остался в городе. Хотят, чтобы бабушки и дедушки сгорели вместе с последними зданиями", — рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Шуба.

Освобожденный российскими военными Красноармейск

Кроме того, украинские войска прицельно бьют по жилым домам и многие уже уничтожили полностью.

"Скорее всего, они мстят тем, кто остался в городе. Хотят, чтобы бабушки и дедушки сгорели вместе с последними зданиями", — рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Шуба.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

По словам местных жителей, украинские военнослужащие пытались полностью уничтожить жилые дома и инфраструктуру, обещая оставить после себя выжженную землю.

Освобожденный российскими военными Красноармейск

По словам местных жителей, украинские военнослужащие пытались полностью уничтожить жилые дома и инфраструктуру, обещая оставить после себя выжженную землю.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
9 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Украинские войска также забрасывают освобожденный город кассетными боеприпасами.

"Очень много "колокольчиков" и "лепестков" лежат на улицах города. После освобождения ВСУ усилили свои удары и теперь еще чаще бьют "кассетами", — рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Мурка.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ в Красноармейске

Украинские войска также забрасывают освобожденный город кассетными боеприпасами.

"Очень много "колокольчиков" и "лепестков" лежат на улицах города. После освобождения ВСУ усилили свои удары и теперь еще чаще бьют "кассетами", — рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Мурка.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
10 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Донецкий национальный технический университет серьезно поврежден, в центральной части здания уцелел лишь фасад, внутренние помещения разрушены и погребены под обломками бетонных плит.

Национальный технический университет в Красноармейске

Донецкий национальный технический университет серьезно поврежден, в центральной части здания уцелел лишь фасад, внутренние помещения разрушены и погребены под обломками бетонных плит.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
11 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Те мирные жители, кто еще остался в Красноармейске, рассказывают, что ждали прихода российской армии. Они делятся с солдатами едой, водой и топливом, благодарят их за освобождение.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ в Красноармейске

Те мирные жители, кто еще остался в Красноармейске, рассказывают, что ждали прихода российской армии. Они делятся с солдатами едой, водой и топливом, благодарят их за освобождение.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

По данным начальника Генштаба Валерия Герасимова, из города эвакуировали в безопасные места более 200 местных жителей.

Военнослужащий Вооруженных сил РФ в храме в Красноармейске

По данным начальника Генштаба Валерия Герасимова, из города эвакуировали в безопасные места более 200 местных жителей.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Главной задачей группировки "Центр" после освобождения Красноармейска генерал Герасимов назвал ликвидацию формирований ВСУ в Димитрове.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ в Красноармейске

Главной задачей группировки "Центр" после освобождения Красноармейска генерал Герасимов назвал ликвидацию формирований ВСУ в Димитрове.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин назвал взятие Красноармейска очень важным событием. Это хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций, подчеркнул он.

Освобожденный российскими военными Красноармейск

Президент Владимир Путин назвал взятие Красноармейска очень важным событием. Это хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций, подчеркнул он.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
15 из 15

Красноармейск был важнейшим транспортным узлом украинской армии в Донбассе.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
1 из 15

Он составляет агломерацию вместе с соседним Димитровом. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
2 из 15

По словам министра обороны Андрея Белоусова, Красноармейск был символом сопротивления и украинской армии, и западных кураторов.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
3 из 15

Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии в Донбассе за последнее время, подчеркнул глава военного ведомства.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
4 из 15

После взятия Красноармейска российские бойцы проводят проверку жилых кварталов и помогают местным жителям.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
5 из 15

При этом ВСУ пытаются прорваться в город, туда отправили боевиков "Азова" (запрещенная в России террористическая организация).

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
6 из 15

Только за последние сутки подразделения группировки "Центр" пресекли попытки прорыва ВСУ на северные окраины промзоны со стороны села Шевченко, уничтожив 42 штурмовика и 14 единиц военной техники.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
7 из 15

Кроме того, украинские войска прицельно бьют по жилым домам и многие уже уничтожили полностью.

"Скорее всего, они мстят тем, кто остался в городе. Хотят, чтобы бабушки и дедушки сгорели вместе с последними зданиями", — рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Шуба.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
8 из 15

По словам местных жителей, украинские военнослужащие пытались полностью уничтожить жилые дома и инфраструктуру, обещая оставить после себя выжженную землю.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
9 из 15

Украинские войска также забрасывают освобожденный город кассетными боеприпасами.

"Очень много "колокольчиков" и "лепестков" лежат на улицах города. После освобождения ВСУ усилили свои удары и теперь еще чаще бьют "кассетами", — рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Мурка.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
10 из 15

Донецкий национальный технический университет серьезно поврежден, в центральной части здания уцелел лишь фасад, внутренние помещения разрушены и погребены под обломками бетонных плит.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
11 из 15

Те мирные жители, кто еще остался в Красноармейске, рассказывают, что ждали прихода российской армии. Они делятся с солдатами едой, водой и топливом, благодарят их за освобождение.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
12 из 15

По данным начальника Генштаба Валерия Герасимова, из города эвакуировали в безопасные места более 200 местных жителей.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
13 из 15

Главной задачей группировки "Центр" после освобождения Красноармейска генерал Герасимов назвал ликвидацию формирований ВСУ в Димитрове.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
14 из 15

Президент Владимир Путин назвал взятие Красноармейска очень важным событием. Это хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций, подчеркнул он.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
15 из 15
В основу 30-минутной ленты легли материалы, которые он снимал во время боев за город. Журналист запечатлел боевую работу российской армии и взял интервью у бойцов и командиров.
Также в фильме показали страдания мирных жителей, которые долгое время находились под оккупацией украинской армии.

Об освобождении Красноармейска в ДНР начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 1 декабря. Город составлял единую агломерацию с Димитровом. Взятие этого района позволило выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияНовости агентстваДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала