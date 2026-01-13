РИА Новости опубликовало документальный фильм о боях за Красноармейск

«

"Этот фильм не про освобождение стен, а в первую очередь про освобождение жителей Красноармейска. Они были заложниками этого города. Несмотря на все трудности и смертельные опасности, бабушки и дедушки дождались российских военных, которые смогли пробить в город дорогу и начать вывозить тех, кто пожелал продолжить жизнь в России", — рассказал журналист Александр Харченко.