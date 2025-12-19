Ситуация в Красноармейске после освобождения

Кроме того, украинские войска прицельно бьют по жилым домам и многие уже уничтожили полностью.

"Скорее всего, они мстят тем, кто остался в городе. Хотят, чтобы бабушки и дедушки сгорели вместе с последними зданиями", — рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Шуба.