В Совфеде призвали воздержаться от комментариев о роддоме в Новокузнецке

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. До завершения расследования причин смерти новорожденных в Новокузнецком роддоме следует воздержаться от комментариев по работе медучреждения, задача парламентариев не просто разобраться в случившемся, а внести изменения в законодательство, которые усилят контроль за безопасностью и исключат возможность таких трагедий, заявила член социального комитета Совфеда Наталия Косихина.

Главными причинами гибели младенцев в роддоме №1 Новокузнецка стали недоношенность и патологии, сообщает Mash.

С начала января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных. Минздрав Кузбасса уточнил, что они были с внутриутробной инфекцией. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии. При этом Telegram-канал Baza утверждает, что ранее роддом №1 Новокузнецка уже критиковали пациенты.

"Нам необходимо дождаться результатов профессионального расследования, которое сейчас ведут Следственный комитет и профильные ведомства, однако появившиеся комментарии в СМИ и социальных сетях от молодых мам о работе сотрудников медучреждения, не выдерживают никакой критики. Бывают разные обстоятельства, однако есть барьеры, которые переходить нельзя ни с морально-этической, ни с правовой точек зрения", — написала сенатор в своем Telegram-канале.

"Наша цель — не просто разобраться в случившемся, а внести изменения в законодательство, которые усилят контроль за безопасностью и исключат саму возможность повторения подобных катастроф в будущем... Мы будем внимательно следить за каждым этапом расследования. Виновные, если их вина будет доказана, должны понести самое суровое наказание", — отметила политик.