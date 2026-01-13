https://ria.ru/20260113/kosihina-2067662449.html
В Совфеде призвали воздержаться от комментариев о роддоме в Новокузнецке
До завершения расследования причин смерти новорожденных в Новокузнецком роддоме следует воздержаться от комментариев по работе медучреждения, задача... РИА Новости, 13.01.2026
В Совфеде призвали воздержаться от комментариев о роддоме в Новокузнецке
Косихина призвала не критиковать работу роддома в Новокузнецке до расследования
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. До завершения расследования причин смерти новорожденных в Новокузнецком роддоме следует воздержаться от комментариев по работе медучреждения, задача парламентариев не просто разобраться в случившемся, а внести изменения в законодательство, которые усилят контроль за безопасностью и исключат возможность таких трагедий, заявила член социального комитета Совфеда Наталия Косихина.
Главными причинами гибели младенцев в роддоме №1 Новокузнецка
стали недоношенность и патологии, сообщает Mash.
С начала января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных. Минздрав Кузбасса уточнил, что они были с внутриутробной инфекцией. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии. При этом Telegram-канал Baza утверждает, что ранее роддом №1 Новокузнецка уже критиковали пациенты.
"Нам необходимо дождаться результатов профессионального расследования, которое сейчас ведут Следственный комитет и профильные ведомства, однако появившиеся комментарии в СМИ и социальных сетях от молодых мам о работе сотрудников медучреждения, не выдерживают никакой критики. Бывают разные обстоятельства, однако есть барьеры, которые переходить нельзя ни с морально-этической, ни с правовой точек зрения", — написала сенатор в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
дала поручение комитету СФ по социальной политике, а также сенаторам от Кемеровской области
досконально изучить все детали этого вопиющего случая.
"Наша цель — не просто разобраться в случившемся, а внести изменения в законодательство, которые усилят контроль за безопасностью и исключат саму возможность повторения подобных катастроф в будущем... Мы будем внимательно следить за каждым этапом расследования. Виновные, если их вина будет доказана, должны понести самое суровое наказание", — отметила политик.
По словам Косихиной
, трагедия в Новокузнецке — это огромное горе, которое невозможно воспринимать без глубокой боли. Сенатор выразила искренние соболезнования семьям, потерявшим своих детей.