Косачев отметил важность работы СМИ в условиях информационных войн

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев поздравил журналистов с Днем российской печати, отметив важность работы СМИ в эпоху фейков и превращения информации в оружие.
"Раньше было принято говорить о том, сколь важны СМИ в информационную эпоху. Но еще больше они важны в эпоху фейков и превращения информации в оружие", - написал политик в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, как на основании пропагандистской лжи о "химических атаках Асада", о "российской агрессии против Грузии в августе 2008 года", о событиях в Буче или о "десятках тысяч украденных украинских детей" принимаются конкретные политические решения, вводится в заблуждение общественность, на эмоциях которой умело спекулируют информационные террористы.
"Тем нужнее ответственность каждого за сказанное и написанное слово. В этом – общее между нами, политиками и журналистами. Как и то, что и для нас, и для СМИ, важнее всего доверие людей, к которым мы обращаемся", - подчеркнул Косачев.