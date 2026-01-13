Сестра Ким Чен Ына потребовала от Южной Кореи извинений за запуск дрона

СЕУЛ, 13 янв - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала "мечты" Сеула об улучшении отношений "несбыточными иллюзиями" и потребовала от Южной Кореи извинений за отправку дрона в КНДР, Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала "мечты" Сеула об улучшении отношений "несбыточными иллюзиями" и потребовала от Южной Кореи извинений за отправку дрона в КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Все радужные мечты Сеула о так называемом "улучшении корейско-корейских отношений" — не более чем несбыточные иллюзии... сколько бы власти (Сеула - ред) ни изображали доброжелательность и ни предавались пустым фантазиям, реальность корейско-корейских отношений никогда не изменится", - заявила Ким Ё Чжон

Она отметила недавний запуск с территории Южной Кореи , по данным Пхеньяна , разведывательного дрона в КНДР . По словам Ким Ё Чжон, Республика Корея совершила серьёзный провокационный акт, посягающий на суверенитет страны.

"Такое возможно лишь со стороны врага, а не кого-то иного. Мы ещё раз предельно ясно заявляем бандитам из враждебного государства: сеульские власти должны признать провокацию, связанную с посягательством на суверенитет КНДР, принести извинения и принять меры по недопущению повторения (таких провокаций - ред.)", - заявила Ким Ё Чжон.

Она добавила, что в случае нового посягательства на суверенитет КНДР, Сеулу придётся заплатить "цену, которую невозможно будет вынести".

"Это не просто риторическая угроза, и не продолжение словесной перепалки. Наша реакция на посягательства на суверенитет и наша решимость его защищать не ограничатся соразмерным ответом или заявлениями о позиции", - предупредила она.