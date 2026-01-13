Сестра Ким Чен Ына потребовала от Южной Кореи извинений за запуск дрона

СЕУЛ, 13 янв - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала "мечты" Сеула об улучшении отношений "несбыточными иллюзиями" и потребовала от Южной Кореи извинений за отправку дрона в КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Все радужные мечты Сеула о так называемом "улучшении корейско-корейских отношений" — не более чем несбыточные иллюзии... сколько бы власти (Сеула - ред) ни изображали доброжелательность и ни предавались пустым фантазиям, реальность корейско-корейских отношений никогда не изменится", - заявила Ким Ё Чжон.
Она отметила недавний запуск с территории Южной Кореи, по данным Пхеньяна, разведывательного дрона в КНДР. По словам Ким Ё Чжон, Республика Корея совершила серьёзный провокационный акт, посягающий на суверенитет страны.
"Такое возможно лишь со стороны врага, а не кого-то иного. Мы ещё раз предельно ясно заявляем бандитам из враждебного государства: сеульские власти должны признать провокацию, связанную с посягательством на суверенитет КНДР, принести извинения и принять меры по недопущению повторения (таких провокаций - ред.)", - заявила Ким Ё Чжон.
Она добавила, что в случае нового посягательства на суверенитет КНДР, Сеулу придётся заплатить "цену, которую невозможно будет вынести".
"Это не просто риторическая угроза, и не продолжение словесной перепалки. Наша реакция на посягательства на суверенитет и наша решимость его защищать не ограничатся соразмерным ответом или заявлениями о позиции", - предупредила она.
Ранее представитель генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года, по его словам, Сеул должен быть готов ответить за это. Минобороны Южной Кореи отвергло обвинения, заявив, что не эксплуатировало дроны в указанные даты. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён приказал расследовать версию запуска дрона гражданскими лицами.
