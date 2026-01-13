"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в матче КХЛ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" победил омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу гостей, у которых отличились Ярослав Цулыгин (7-я минута), Девин Броссо (21), Джек Родуолд (39) и Шелдон Ремпал (46). В составе проигравших шайбы забросили Максим Лажуа (30), Михаил Котляревский (51) и Наиль Якупов (59).
13 января 2026 • начало в 16:30
Завершен
09:30 • Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
10:40 • Михаил Котляревский
(Клим Костин, Дамир Шарипзянов)
18:44 • Наиль Якупов
06:56 • Ярослав Цулыгин
00:48 • Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родвальд)
18:04 • Джек Родвальд
(Дин Стюарт, Шелдон Ремпал)
05:31 • Шелдон Ремпал
(Девин Броссо)
Нападающий "Авангарда" Дамир Шарипзянов отдал свои 200-ю и 201-ю передачи в КХЛ. Первым очком после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отметился его партнер по команде Клим Костин, на это ему потребовалось 17 матчей.
Отметку в 100 очков в КХЛ преодолел Броссо (101), также записавший на свой счет результативный пас. Ремпал, на счету которого еще две голевые передачи, набирает очки в 10 матчах подряд.
Уфимцы выиграли четвертый матч подряд и с 46 очками располагаются на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. "Авангард" (59 очков) идет третьим.
В следующем матче "Салават Юлаев" 15 января сыграет на выезде с тольяттинской "Ладой", омский клуб в тот же день примет ЦСКА.