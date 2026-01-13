Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в матче КХЛ
Хоккей
 
19:06 13.01.2026
"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в матче КХЛ
"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" победил омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
спорт, омск, максим лажуа, михаил котляревский, наиль якупов, авангард, салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Омск, Максим Лажуа, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Авангард, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" победил омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу гостей, у которых отличились Ярослав Цулыгин (7-я минута), Девин Броссо (21), Джек Родуолд (39) и Шелдон Ремпал (46). В составе проигравших шайбы забросили Максим Лажуа (30), Михаил Котляревский (51) и Наиль Якупов (59).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
13 января 2026 • начало в 16:30
Завершен
Авангард
3 : 4
Салават Юлаев
09:30 • Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
10:40 • Михаил Котляревский
(Клим Костин, Дамир Шарипзянов)
18:44 • Наиль Якупов
(Василий Пономарев, Клим Костин)
06:56 • Ярослав Цулыгин
00:48 • Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родвальд)
18:04 • Джек Родвальд
(Дин Стюарт, Шелдон Ремпал)
05:31 • Шелдон Ремпал
(Девин Броссо)
Нападающий "Авангарда" Дамир Шарипзянов отдал свои 200-ю и 201-ю передачи в КХЛ. Первым очком после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отметился его партнер по команде Клим Костин, на это ему потребовалось 17 матчей.
Отметку в 100 очков в КХЛ преодолел Броссо (101), также записавший на свой счет результативный пас. Ремпал, на счету которого еще две голевые передачи, набирает очки в 10 матчах подряд.
Уфимцы выиграли четвертый матч подряд и с 46 очками располагаются на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. "Авангард" (59 очков) идет третьим.
В следующем матче "Салават Юлаев" 15 января сыграет на выезде с тольяттинской "Ладой", омский клуб в тот же день примет ЦСКА.
Крикунов ответил, почему именно Шипачев первым набрал 1000 очков в КХЛ
