19:22 13.01.2026 (обновлено: 19:37 13.01.2026)
Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах с судами
Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах с судами

АСТАНА, 13 янв - РИА Новости. Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с двумя танкерами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти, говорится в сообщении ведомства.
"Министерство энергетики Республики Казахстан подтверждает информацию об инцидентах, произошедших 13 января 2026 года в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской экспортной нефти", - говорится в сообщении.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Украинские БПЛА атаковали два танкера в Черном море, сообщил источник
