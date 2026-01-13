https://ria.ru/20260113/kazahstan-2067674298.html
В Казахстане расследует сближение российского и узбекского самолетов
В Казахстане расследует сближение российского и узбекского самолетов - РИА Новости, 13.01.2026
В Казахстане расследует сближение российского и узбекского самолетов
В Казахстане создадут комиссия по расследованию опасного сближения в небе над Шымкентом лайнеров авиакомпании "Победа" и Uzbekistan Airways, сообщили РИА... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T19:51:00+03:00
2026-01-13T19:51:00+03:00
2026-01-13T20:07:00+03:00
казахстан
шымкент
в мире
казахстан
шымкент
Новости
ru-RU
казахстан, шымкент, в мире
Казахстан, Шымкент, В мире
В Казахстане расследует сближение российского и узбекского самолетов
АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. В Казахстане создадут комиссия по расследованию опасного сближения в небе над Шымкентом лайнеров авиакомпании "Победа" и Uzbekistan Airways, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта республики.
"Министерством транспорта формируется комиссия по расследованию серьезного авиационного инцидента. Срок расследования с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета по результатам расследования, как правило, не превышает трех месяцев, если не требуется проведение дополнительных исследований и работ", - сообщили в министерстве.
Ранее в некоторых казахстанских СМИ появилась информация об инциденте в воздушном пространстве страны: 10 января над небом города Шымкента
, на юге Казахстана
, два самолета оказались настолько близко друг к другу, что на обоих сработала система предупреждения столкновений TCAS (Traffic Collision Avoidance System). Экипажи получили сигнал об опасном сближении и своевременно приняли меры для предотвращения столкновения.
В министерстве транспорта Казахстана подтвердили, что 10 января в 05.42 (03.42 мск) в зоне ответственности диспетчерского регионального центра Шымкента, во время обслуживания рейса PBD997 авиакомпании "Победа" по маршруту Внуково - Самарканд
и рейса UZB9609 авиакомпании "Uzbekistan Airways" по маршруту Термез - Москва
произошло авиационное событие.