В Казахстане расследует сближение российского и узбекского самолетов

АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. В Казахстане создадут комиссия по расследованию опасного сближения в небе над Шымкентом лайнеров авиакомпании "Победа" и Uzbekistan Airways, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта республики.

"Министерством транспорта формируется комиссия по расследованию серьезного авиационного инцидента. Срок расследования с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета по результатам расследования, как правило, не превышает трех месяцев, если не требуется проведение дополнительных исследований и работ", - сообщили в министерстве.