Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане расследует сближение российского и узбекского самолетов - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 13.01.2026 (обновлено: 20:07 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/kazahstan-2067674298.html
В Казахстане расследует сближение российского и узбекского самолетов
В Казахстане расследует сближение российского и узбекского самолетов - РИА Новости, 13.01.2026
В Казахстане расследует сближение российского и узбекского самолетов
В Казахстане создадут комиссия по расследованию опасного сближения в небе над Шымкентом лайнеров авиакомпании "Победа" и Uzbekistan Airways, сообщили РИА... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T19:51:00+03:00
2026-01-13T20:07:00+03:00
казахстан
шымкент
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
https://ria.ru/20260113/aeroport-2067601207.html
казахстан
шымкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, шымкент, в мире
Казахстан, Шымкент, В мире
В Казахстане расследует сближение российского и узбекского самолетов

Над Казахстаном опасно сблизились борты "Победы" и Uzbekistan Airways

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. В Казахстане создадут комиссия по расследованию опасного сближения в небе над Шымкентом лайнеров авиакомпании "Победа" и Uzbekistan Airways, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта республики.
"Министерством транспорта формируется комиссия по расследованию серьезного авиационного инцидента. Срок расследования с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета по результатам расследования, как правило, не превышает трех месяцев, если не требуется проведение дополнительных исследований и работ", - сообщили в министерстве.
Ранее в некоторых казахстанских СМИ появилась информация об инциденте в воздушном пространстве страны: 10 января над небом города Шымкента, на юге Казахстана, два самолета оказались настолько близко друг к другу, что на обоих сработала система предупреждения столкновений TCAS (Traffic Collision Avoidance System). Экипажи получили сигнал об опасном сближении и своевременно приняли меры для предотвращения столкновения.
В министерстве транспорта Казахстана подтвердили, что 10 января в 05.42 (03.42 мск) в зоне ответственности диспетчерского регионального центра Шымкента, во время обслуживания рейса PBD997 авиакомпании "Победа" по маршруту Внуково - Самарканд и рейса UZB9609 авиакомпании "Uzbekistan Airways" по маршруту Термез - Москва произошло авиационное событие.
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения, что сотрудник упал под самолет
Вчера, 14:30
 
КазахстанШымкентВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала