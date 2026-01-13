В Раде набросились на Зеленского после случившегося на Украине

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в энергетической и гуманитарной катастрофе на Украине, об этом он написал в Telegram-канале.
"Ответственность за происходящее лежит лично на Зеленском — как на человеке, сосредоточившем в своих руках всю полноту власти и принявшем ключевые решения, приведшие страну к нынешнему состоянию", — обрушился с критикой депутат.
По мнению политика, власть на Украине существует в изолированной реальности и не сталкивается с последствиями собственных решений.
Дмитрук также заявил, что страна уже давно управляется в режиме "политической авантюры и игнорирования интересов граждан", это приводит к тому, что безопасность обеспечивается лишь для представителей власти.
В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области — аварийные.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за повреждений в энергетических сетях и коммунальных системах.
С начала суток местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, а также в Павлограде в Днепропетровской области. Власти подтвердили поражение двух энергетических объектов в Одесской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.