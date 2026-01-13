Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР заявили, что продолжают переговоры с США о снижении пошлин - РИА Новости, 13.01.2026
22:29 13.01.2026
В ЮАР заявили, что продолжают переговоры с США о снижении пошлин
В ЮАР заявили, что продолжают переговоры с США о снижении пошлин
Министр торговли, промышленности и конкуренции ЮАР Паркс Тау сообщил, что его страна продолжает переговоры с США по поводу снижения американских пошлин на... РИА Новости, 13.01.2026
В ЮАР заявили, что продолжают переговоры с США о снижении пошлин

Тау: ЮАР ведет переговоры с США о снижении пошлин

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Министр торговли, промышленности и конкуренции ЮАР Паркс Тау сообщил, что его страна продолжает переговоры с США по поводу снижения американских пошлин на южноафриканские товары, следует из заявления, опубликованного во вторник в соцсети Х.
В августе прошлого года США ввели заградительные таможенные пошлины в размере 30% на южноафриканские товары с 8 августа.
Лидеры стран Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Шерпа России оценила перспективы участия ЮАР в саммите G20
29 декабря 2025, 07:24
"ЮАР и США продолжают переговоры по Соглашению о пошлинах, направленному на содействие взаимовыгодным торгово-инвестиционным отношениям и устранение торговых барьеров между нашими странами", - говорится в документе.
Министр также сообщил, что одобряет решение Палаты представителей США о пролонгации Закона о возможностях роста в Африке (AGOA), предоставлявшего африканским странам беспошлинный доступ на американские рынки.
"Министр Тау приветствует одобрение Палатой представителей США законопроекта о продлении Закона о возможностях роста в Африке (AGOA)… Министр Тау подчеркнул, что Южная Африка ценит свои давние торговые и инвестиционные отношения с США", - сказано в заявлении.
AGOA был принят США в 2000 году с целью расширения экономического и инвестиционного сотрудничества с африканскими странами. Ключевым положением закона являлся беспошлинный доступ на американский рынок товаров из стран-бенефициаров. Срок AGOA истёк 30 сентября. Палата представителей США 12 января 2026 года одобрила продление AGOA до 2028 года. Законопроект будет направлен в Сенат для рассмотрения и одобрения, после чего поступит на подпись президенту США.
По данным министерства торговли, промышленности и конкуренции, ЮАР поставляет в США платину (25,4%), изделия из драгоценных металлов (18,7%), автомобили (16,5%), алмазы (7,3%) и золото (4,7%).
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
ЮАР призвала созвать заседание СБ ООН из-за ударов США по Венесуэле
3 января, 18:17
 
В миреСШАЮАР
 
 
