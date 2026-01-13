В ЮАР заявили, что продолжают переговоры с США о снижении пошлин

"ЮАР и США продолжают переговоры по Соглашению о пошлинах, направленному на содействие взаимовыгодным торгово-инвестиционным отношениям и устранение торговых барьеров между нашими странами", - говорится в документе.

Министр также сообщил, что одобряет решение Палаты представителей США о пролонгации Закона о возможностях роста в Африке (AGOA), предоставлявшего африканским странам беспошлинный доступ на американские рынки.

AGOA был принят США в 2000 году с целью расширения экономического и инвестиционного сотрудничества с африканскими странами. Ключевым положением закона являлся беспошлинный доступ на американский рынок товаров из стран-бенефициаров. Срок AGOA истёк 30 сентября. Палата представителей США 12 января 2026 года одобрила продление AGOA до 2028 года. Законопроект будет направлен в Сенат для рассмотрения и одобрения, после чего поступит на подпись президенту США.