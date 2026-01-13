Рейтинг@Mail.ru
В МИД Ирана заявили о зеркальном ответе на возможные запреты ЕС
16:14 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/iran-2067628612.html
В МИД Ирана заявили о зеркальном ответе на возможные запреты ЕС
В МИД Ирана заявили о зеркальном ответе на возможные запреты ЕС - РИА Новости, 13.01.2026
В МИД Ирана заявили о зеркальном ответе на возможные запреты ЕС
Тегеран ответит зеркально на возможные запреты со стороны ЕС в отношении иранских дипломатов, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T16:14:00+03:00
2026-01-13T16:14:00+03:00
в мире, иран, тегеран (город), аббас аракчи, евросоюз, европарламент
В мире, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Евросоюз, Европарламент
В МИД Ирана заявили о зеркальном ответе на возможные запреты ЕС

Аракчи: Иран ответит зеркально на возможные запреты ЕС в отношении дипломатов

Аббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи . Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Тегеран ответит зеркально на возможные запреты со стороны ЕС в отношении иранских дипломатов, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Иран не собирается враждовать с ЕС, но ответит зеркально на любые ограничения", - написал Аракчи на своей странице в социальной сети X.
Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что запретила доступ в здания ЕП дипломатам и другим представителям Ирана в Брюсселе на фоне беспорядков в исламской республике.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Катар заявил об участии в переговорах между Ираном и США
