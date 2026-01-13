Рейтинг@Mail.ru
Гудкова оштрафовали за унижение достоинства в клипе "Я узкий"
16:27 13.01.2026 (обновлено: 17:02 13.01.2026)
Гудкова оштрафовали за унижение достоинства в клипе "Я узкий"
Гудкова оштрафовали за унижение достоинства в клипе "Я узкий"
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Телеведущего и блогера Александра Гудкова оштрафовали за унижение достоинства в пародии на песню SHAMAN, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красногорского городского суда Подмосковья.
Причиной для штрафа стал клип под названием "Я узкий", который Гудков выложил в соцсети "ВКонтакте". В нем комик использовал аранжировку известной песни SHAMAN "Я русский", а слова изменил.
"По результатам проведенного психолого-лингвистического исследования получена справка об исследовании, содержащая вывод о наличии в видеозаписи публичных действий, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения, совершенных публично", — рассказали в пресс-службе.
Суд признал Гудкова виновным по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и назначил ему штраф в 11 тысяч рублей.
Василиса Хвостова - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Экс-ведущую "Орла и решки" депортировали из США
Заголовок открываемого материала