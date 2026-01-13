Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Гренландия - самый большой остров мира с самой маленькой плотностью населения, на 83% покрытый льдом. Где он находится на карте, точная площадь в м. кв., какой стране принадлежит территория и является ли Гренландия отдельным государством, - в материале РИА Новости.

Гренландия

Гренландия - самый большой остров нашей планеты на 83% покрытый льдом, высота которого составляет около 3 400 метров над уровнем моря. Периодически от острова откалываются ледяные глыбы, превращаясь в дрейфующие айсберги, один из которых и погубил печально известный пароход “Титаник”. Свободны от ледяного плена здесь только прибрежные территории, средняя ширина такой полосы - 80 км. Именно на них и живут люди.

Где находится на карте

Остров находится между Северной Америкой и Европой, омывается водами Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Расстояние до Северного полюса - 800 км.

Кому принадлежит остров

История острова необычна. Первыми его открыли для себя предки нынешних эскимосов около четырех тысяч лет назад, здесь они промышляли охотой и рыбалкой. Через два тысячелетия Гренландия опустела и оставалась необитаемой до начала нашей эры. Европейцы появились здесь лишь в X веке: викинг норвежского происхождения Эрик Рауда (Рыжий) был изгнан с родной Исландии за убийство на три года, необитаемый остров показался ему подходящим местом для того, чтобы перевезти сюда семью на время ссылки. Вернувшись на родину, Эрик начал рекламировать его как приличное место для жизни, называя “Зеленой землей” (Greenland). Вскоре в Гренландии появилось первое поселение викингов - Eystribyggd. В 1261 году гренландцы присягнули в верности норвежскому королю взамен на регулярные поставки необходимых для жизни товаров, однако отсутствие регулярной связи с метрополией позволяло им жить совершенно автономно. В XIV веке Норвегия, Исландия и Гренландия вошли в состав Дании, а в 1350 году остров заняли инуиты (эскимосы, коренные народы Северной Америки), изгнав европейцев. В 1978 году Гренландия получила автономность в составе Дании, инуиты сменили датский флаг на собственный и наладили тесные отношения с Исландией, Фарерскими островами, эскимосским населением Канады и России.

© Getty Images / julien ratel Зима в Гренландии © Getty Images / julien ratel Зима в Гренландии

Площадь

Общая площадь острова составляет 2 млн 166 тыс. 086 кв. км., протяженность береговой линии - 44 087 кв. км.

Население

В настоящий момент Гренландию населяют инуиты (гренландские эскимосы), сами себя они называют калааллитами. Коренные жители говорят на гренландском языке, но государственным является и датский, так как на датчан приходится около 10%. Примерная численность населения на январь 2024 года составляла около 57 тыс. человек, причем, треть из них проживает в столице автономии Нуук.

© Getty Images / Johner Images Гренландия © Getty Images / Johner Images Гренландия

Плотность рекордно низкая - всего 0,02 человека на квадратный метр. Это объясняется тем, что большая площадь острова не пригодна к проживанию.

Государственное устройство

На острове установлена парламентская демократия, это автономная часть Датского королевства. Гренландцы имеют право провозгласить независимость от Дании путем проведения референдума, но пока им не воспользовались.

Экономика

Львиную часть доходов автономии (около 95%) составляют средства, вырученные от продажи рыбы. Кроме того, Дания ежегодно выделяет дотации. Остров обладает залежами редкоземельных элементов, которые востребованы в производстве компьютерной техники, электромобилей и в ряде других отраслей.

Климат

Климат Гренландии неоднороден: от арктического до субарктического, в прибрежных районах - морской, на ледяном щите - континентальный. В центре ледяного покрова температура летом никогда не поднимается выше нуля: летом около -12 градусов, зимой опускается до -60. На западном побережье зимой -4, -10, летом достигает +8. Восточное побережье более суровое - зимой тут около -20, а летом +6, часты туманы и сильные стоковые ветры (до 50-80 м/с).

Растительность и животный мир

На юге острова можно встретить заросли рябины, можжевельника, ольхи, осоку, вереск и разнотравные луга. На побережье тундра сменяется кустарниковой растительностью и карликовыми деревьями, мхами, лишайниками, растениями арктических пустынь.

Из животных обитают овцебык, северный олень, песец, полярный волк, белый медведь. Птицы - чайки, гаги и белые куропатки. Важное промысловое значение имеют мойва, сёмга, палтус, треска, ведется добыча креветок.

© Getty Images / Juan Maria Coy Vergara Кит в Гренландии © Getty Images / Juan Maria Coy Vergara Кит в Гренландии

Достопримечательности

Знакомство с автономией обычно начинают с посещения столицы острова - Нуук. Живописные улицы, яркие дома, на побережье можно полюбоваться ледяными фьордами, увидеть тюленей, моржей, белых медведей. В городе находится дом Санта-Клауса, сюда приходят письма со всех уголков мира.

Гренландский национальный парк признан самым северным и обширным в мире, здесь обитает почти половина популяции овцебыков всего мира.

Фьорд Скорсбисанд привлекает своей протяженностью: 250 км., туристы могут полюбоваться местными представителями фауны в естественных условиях обитания.

Настоящий природный ледяной каньон глубиной около 50 метров находится на северо-восточном побережье вдоль берега Медвежьей бухты.

Второй по численности населения город острова Сисимиут особенно любим туристами, так как вода в гавани, на берегу которой он расположен, не замерзает круглый год. Здесь можно ловить рыбу, подняться в гору по крутому ледяному склону или спуститься на ее вершину с вертолета.

© Getty Images / Arctic-Images Туристы у берегов Гренландии © Getty Images / Arctic-Images Туристы у берегов Гренландии

Туризм

Чаще всего посещают Гренландию любители экстрима. Именно на приключенческий туризм ставят власти острова. Но гостям стоит иметь в виду, что транспортная система здесь мало развита: между населенными пунктами нет автомобильных дорог и железнодорожного сообщения. Передвигаться можно на самолете, вертолете, в маленькие населенные пункты - зимой на собачьих упряжках, летом курсируют комфортабельные паромы и небольшие суда.

Традиционная кухня гренландцев - морепродукты. Большинство блюд готовятся из рыбы, особенно популярны строганина и китовое сало. Стоит попробовать и гренландский кофе, его заваривают, добавляя три вида алкогольных напитков и взбитые сливки с большим количеством сахара.

Интерес США к Гренландии

Правительство Соединенных штатов не раз задумывалось о присоединении Гренландии. Еще в 1860-х годах такую возможность рассматривал президент США Эндрю Джонсон. После окончания Второй мировой войны администрация Гарри Трумэна предлагала Дании 100 млн долларов золотом за передачу острова. В 1951 году датские власти заключили соглашение об обороне, в результате которого на острове появилась американская военная база. Расположение острова для США стратегически важно, кроме того, в недрах Гренландии содержатся залежи нефти, газов и ценных минералов - редкоземельных элементов, которые используются в атомной промышленности, металлургии, машиностроении и других сферах. Другая потенциальная выгода - освоение новых торговых маршрутов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. По его словам, если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай, поэтому Штаты "этого не допустят".

© The White House Фотография, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома © The White House Фотография, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома

Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

Владимир Путин, говоря об идее Трампа присоединить Гренландию, заявил, что речь идет о серьезных планах:

"Эти планы имеют давние <...> исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше, на системной основе, продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике", - сказал президент, выступая на международном форуме "Арктика - территория диалога".

Американский конгрессмен-республиканец Рэнди Файн сообщил о внесении на рассмотрение законопроекта "Об аннексии Гренландии", который даст президенту США полномочия на необходимые шаги для присоединения острова.