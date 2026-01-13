СМИ: в ЕС не верят, что США применят военную силу для захвата Гренландии

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Евросоюзе не верят в то, что США применят военную силу для захвата Гренландии, однако полагают, что американский президент Дональд Трамп сможет "что-то получить" в результате оказываемого им давления, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.