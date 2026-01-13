Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС не верят, что США применят военную силу для захвата Гренландии
05:59 13.01.2026
СМИ: в ЕС не верят, что США применят военную силу для захвата Гренландии
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
евросоюз
politico
нато
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, евросоюз, politico, нато
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico, НАТО
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Евросоюзе не верят в то, что США применят военную силу для захвата Гренландии, однако полагают, что американский президент Дональд Трамп сможет "что-то получить" в результате оказываемого им давления, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.
"Дипломаты ЕС, как правило, не верят в то, что США применят военную силу для захвата Гренландии, но соглашаются с тем, что Трамп что-то получит от оказываемого им давления - как минимум, усиленное европейское военное присутствие", - говорится в сообщении.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
