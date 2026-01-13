https://ria.ru/20260113/gosuslugi-2067541801.html
На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов
На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов, сообщило Минцифры на платформе MAX. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:07:00+03:00
2026-01-13T11:07:00+03:00
2026-01-13T12:49:00+03:00
общество
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
россия
