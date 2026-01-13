Рейтинг@Mail.ru
11:07 13.01.2026 (обновлено: 12:49 13.01.2026)
На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов
На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов
общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги
Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги
Официальный интернет-портал государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов, сообщило Минцифры на платформе MAX.
"Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на "Госуслугах". На портале появился реестр злостных неплательщиков алиментов. В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами", — говорится в релизе.

Для проверки потенциального нарушителя необходимы его ФИО и дата рождения.
Сервис доступен всем пользователям портала, он поможет оценивать финансовую добросовестность человека, например при заключении сделок.
Открытый федеральный реестр злостных должников по алиментам с конца мая прошлого года появился также на сайте ФССП.
