Госдума утвердила план проведения "правительственных часов" - РИА Новости, 13.01.2026
16:08 13.01.2026
Госдума утвердила план проведения "правительственных часов"
Госдума утвердила план проведения "правительственных часов"
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Здание Государственной думы РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла постановление, которое утверждает план проведения "правчасов" в период весенней сессии.
Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 12 января 2026 года. Его автором выступил комитет ГД по контролю. Комитет ранее рекомендовал принять проект постановления.
В документе отмечается, что "правчас" проводится в соответствии с порядком, утверждаемым Советом Государственной Думы.
Постановлением рекомендуется законодательным органам субъектов РФ принимать участие в проведении "правительственного часа" в Госдуме в режиме видео-конференц-связи.
Документ утверждает план проведения "правительственного часа" в период весенней сессии Госдумы 2026 года, согласно которому 11 февраля в палату парламента будет приглашен глава МИД РФ Сергей Лавров, 27 мая "правчас" пройдет с участием вице-премьера Дмитрия Григоренко, министра цифрового развития Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова, а 24 июня Госдуму посетят вице-премьеры Виталий Савельев и Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, а также министр транспорта РФ Андрей Никитин.
