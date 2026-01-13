ГД проработает законодательные решения по трагедии в роддоме в Новокузнецке

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Госдуме готовы проработать дальнейшие законодательные решения после получения всех результатов расследования трагедии в новокузнецком родильном доме, где умерли девять младенцев, сообщила РИА Новости первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.