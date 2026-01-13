ГД проработает законодательные решения по трагедии в роддоме в Новокузнецке

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Госдуме готовы проработать дальнейшие законодательные решения после получения всех результатов расследования трагедии в новокузнецком родильном доме, где умерли девять младенцев, сообщила РИА Новости первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что бактериальная инфекция могла стать причиной данной трагедии.
"Нам крайне важно получить результаты всех расследований данной ситуации для того, чтобы сделать дальнейшее правильное законодательное решение", - сказала Буцкая.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.