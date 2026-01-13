Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили преобразовать должность классного руководителя в школах
04:41 13.01.2026
В ГД предложили преобразовать должность классного руководителя в школах
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил преобразовать должность классного руководителя в школах и закрепить за ними статус наставников, освободив от
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В ГД предложили преобразовать должность классного руководителя в школах

Чернышов предложил преобразовать должность классного руководителя в школах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил преобразовать должность классного руководителя в школах и закрепить за ними статус наставников, освободив от предметной нагрузки.
Обращения на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова, а также министра труда РФ Антона Котякова имеются в распоряжении РИА Новости.
Новый год - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Госдуме предложили показывать в школах советские новогодние сказки
15 декабря 2025, 03:07
"В целях кардинального усиления воспитательного потенциала школы и создания дополнительного ресурса для помощи в предотвращении возможных кризисных ситуаций прошу рассмотреть инициативу о преобразовании должности классного руководителя. Предлагается закрепить за классными руководителями статус "наставника" и освободить их от предметной учебной нагрузки", - сказано в письме.
В обращении Чернышов отметил, что рабочее время этих учителей должно быть посвящено работе с учениками, мониторингу психологического состояния учащихся, организации воспитательного процесса через классные часы и тематические мероприятия, а также тесному взаимодействию с родителями и координации действий со школьным психологом, социальным педагогом и советником по воспитанию, что в свою очередь позволит педагогу-наставнику сосредоточиться на анализе и формировании здорового микроклимата в классе, профилактике буллинга и социального отчуждения.
Данная мера, по его словам, станет не просто ответом на вызовы безопасности, но и долгосрочным вкладом в укрепление социального капитала нации, создав в каждой школе надежный человеческий ресурс, способный предотвращать трагедии, а не только героически реагировать на них.
"Убежден, что только выделив воспитанию приоритетное место в рабочем времени ключевого педагога, мы сможем создать в школах ту самую среду доверия и внимания, которой так не хватает многим детям", - добавил вице-спикер.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Госдуме предложили провести внеочередные уроки безопасности в школах
12 ноября 2025, 20:53
 
