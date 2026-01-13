Рейтинг@Mail.ru
"Положит конец": во Франции опешили из-за нового плана фон дер Ляйен
02:25 13.01.2026
"Положит конец": во Франции опешили из-за нового плана фон дер Ляйен
"Положит конец": во Франции опешили из-за нового плана фон дер Ляйен - РИА Новости, 13.01.2026
"Положит конец": во Франции опешили из-за нового плана фон дер Ляйен
План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию европейской армии под предлогом защиты военной независимости и Гренландии на самом деле разработан в... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T02:25:00+03:00
2026-01-13T02:25:00+03:00
"Положит конец": во Франции опешили из-за нового плана фон дер Ляйен

Филиппо: ЕС хочет создать армию ради помощи Киеву, а не из-за Гренландии

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию европейской армии под предлогом защиты военной независимости и Гренландии на самом деле разработан в интересах Украины, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Когда она (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) упоминает Гренландию, то подразумевает Украину, используя Гренландию как предлог для защиты от якобы российской угрозы. Это легко читается между строк, но явно не положит конец конфликту", — заявил он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Урсула — отстой". СМИ узнали об отношении евродепутатов к главе ЕК
30 сентября 2025, 10:18
По словам политика, попытки фон дер Ляйен и еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса объединить ЕС посредством единой армии ничем не помогут в случае прямой агрессии Соединенных Штатов.
"Нам остается лишь заключать правильные союзы и думать о своих решениях в случаях конфликта, иначе все будет кончено", — подытожил он.
В понедельник еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что в ЕС поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, поскольку последние заявления в США по Гренландии наглядно показывают, что Брюсселю необходимо обеспечить свою военную независимость.
Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Госдуме раскритиковали призыв фон дер Ляйен к России
Вчера, 22:18
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста ряда стран-участниц Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов ), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц ЕС на оборону на 1,5% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Фон дер Ляйен, возможно, скрывает переписки с оборонными концернами
8 января, 06:09
 
