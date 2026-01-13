Рейтинг@Mail.ru
Во Франции фермеры устроили протесты против соглашения с Меркосур - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 13.01.2026 (обновлено: 12:55 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/frantsija-2067531381.html
Во Франции фермеры устроили протесты против соглашения с Меркосур
Во Франции фермеры устроили протесты против соглашения с Меркосур - РИА Новости, 13.01.2026
Во Франции фермеры устроили протесты против соглашения с Меркосур
Французские фермеры на сотнях тракторов устроили в Париже протесты против подписания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканским общим... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T10:14:00+03:00
2026-01-13T12:55:00+03:00
в мире
франция
уругвай
парагвай
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067566597_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_169e3b9e9744588a03942c5668e0abd5.jpg
https://ria.ru/20260109/fermery-2066984732.html
https://ria.ru/20260108/frantsija-2066927322.html
франция
уругвай
парагвай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протесты фермеров в центре Парижа
Протесты фермеров в центре Парижа
2026-01-13T10:14
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067566597_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6edfe013c7fa7fce55e0f7548d2bb057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, уругвай, парагвай, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Франция, Уругвай, Парагвай, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
Во Франции фермеры устроили протесты против соглашения с Меркосур

РИА Новости: французские фермеры вышли на протесты против соглашения с Меркосур

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 13 янв – РИА Новости. Французские фермеры на сотнях тракторов устроили в Париже протесты против подписания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком Меркосур, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 января отправится в Парагвай подписывать соглашение с Меркосур, не дожидаясь обязательного утверждения документа Европарламентом. ЕП пока дату голосования по соглашению не назначил.
Бельгийские фермеры блокируют автомагистраль в знак протеста против соглашения по Меркосур. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур
9 января, 12:05
Аграрии во Франции неоднократно выступали против этого соглашения, опасаясь, что оно будет способствовать развитию недобросовестной конкуренции на рынке ЕС. По призыву ведущих профсоюзов во вторник фермеры в очередной раз вышли на акцию протеста.
По данным полиции, в демонстрации задействовано около 300 тракторов. Фермеры прикрепили к технике флаги Франции и своих профсоюзов, а также различные баннеры с призывами к властям пересмотреть сельскохозяйственную политику. Проезжая по дорогам, тракторы громко сигналят в клаксон. Колонна направляется к Дворцу инвалидов в центре Парижа.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Кризисная ситуация усугубилась после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре 2024 года заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Трактор у здания Национального собрания в Париже, Франция. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
СМИ: во Франции правоохранители изъяли 16 тракторов у бастующих фермером
8 января, 22:00
 
В миреФранцияУругвайПарагвайУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала