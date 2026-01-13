https://ria.ru/20260113/evroparlament-2067547930.html
Европарламент призвал к новым санкциям против Ирана
Европарламент призвал к новым санкциям против Ирана - РИА Новости, 13.01.2026
Европарламент призвал к новым санкциям против Ирана
Европарламент (ЕП) призывает к новым санкциям в отношении Ирана, заявила председатель ЕП Роберта Метсола. РИА Новости, 13.01.2026
В мире, Иран, Брюссель, США, Роберта Метсола, Евросоюз, Politico, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Европарламент
Европарламент призвал к новым санкциям против Ирана
Европарламент призвал ввести новые санкции против Ирана