В ЕС под временной защитой находятся 4,3 миллиона беженцев с Украины
В ЕС под временной защитой находятся 4,3 миллиона беженцев с Украины - РИА Новости, 13.01.2026
В ЕС под временной защитой находятся 4,3 миллиона беженцев с Украины
В странах Евросоюза по состоянию на 30 ноября 2025 года под временной защитой находятся 4,3 млн бежавших из Украины, говорится в опубликованном отчете на сайте... РИА Новости, 13.01.2026
В ЕС под временной защитой находятся 4,3 миллиона беженцев с Украины
Евростат: в ЕС под временной защитой находятся 4,3 млн украинских беженцев