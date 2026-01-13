Рейтинг@Mail.ru
В ЕС под временной защитой находятся 4,3 миллиона беженцев с Украины
12:48 13.01.2026
В ЕС под временной защитой находятся 4,3 миллиона беженцев с Украины
В странах Евросоюза по состоянию на 30 ноября 2025 года под временной защитой находятся 4,3 млн бежавших из Украины, говорится в опубликованном отчете на сайте... РИА Новости, 13.01.2026
в мире
украина
германия
польша
урсула фон дер ляйен
евросоюз
евростат
еврокомиссия
украина
германия
польша
в мире, украина, германия, польша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, евростат, еврокомиссия
В мире, Украина, Германия, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Евростат, Еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. В странах Евросоюза по состоянию на 30 ноября 2025 года под временной защитой находятся 4,3 млн бежавших из Украины, говорится в опубликованном отчете на сайте европейского агентства статистики Евростат.
"По состоянию на 30 ноября 2025 года в ЕС статус временной защиты имели 4,33 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, бежавших с Украины. По сравнению с концом октября 2025 года их число увеличилось на 30 615 человек (+0,7%)", - сказано в документе.
Уточняется, что больше всего получателей временной защиты из Украины приняли Германия (1,241 млн человек; 28,7% от общего числа в ЕС), Польша (968 750; 22,4%) и Чехия (392 670; 9,1%).
"По состоянию на 30 ноября 2025 года граждане Украины составляли более 98,4% получателей временной защиты в ЕС. Взрослые женщины составили 43,6% бенефициаров, несовершеннолетние - почти треть (30,7%), взрослые мужчины - чуть более четверти (25,7%) от общего числа", - добавляется в отчете.
Совет Евросоюза 13 июня согласовал продление предоставления убежища гражданам Украины на территории стран ЕС до 4 марта 2027 года.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС подумать о будущем украинских беженцев, принимая во внимание ограниченность европейских ресурсов, а также потребности самой Украины в человеческих ресурсах.
В мире Украина Германия Польша Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Евростат Еврокомиссия
 
 
