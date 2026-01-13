В ЕС под временной защитой находятся 4,3 миллиона беженцев с Украины

"По состоянию на 30 ноября 2025 года граждане Украины составляли более 98,4% получателей временной защиты в ЕС. Взрослые женщины составили 43,6% бенефициаров, несовершеннолетние - почти треть (30,7%), взрослые мужчины - чуть более четверти (25,7%) от общего числа", - добавляется в отчете.