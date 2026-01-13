В ЕС поддержали создание должности спецпредставителя по Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Создание должности спецпредставителя ЕС по Украине получило широкую поддержку ряда высокопоставленных лидеров Евросоюза, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
"Высокопоставленный чиновник сообщил, ...что создание этой должности уже получило широкую поддержку Совета и высокопоставленных лидеров ЕС", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает издание, против создания такой должности выступает глава евродипломатии Кая Каллас.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.