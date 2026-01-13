Рейтинг@Mail.ru
В ЕС поддержали создание должности спецпредставителя по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/es-2067547478.html
В ЕС поддержали создание должности спецпредставителя по Украине, пишут СМИ
В ЕС поддержали создание должности спецпредставителя по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2026
В ЕС поддержали создание должности спецпредставителя по Украине, пишут СМИ
Создание должности спецпредставителя ЕС по Украине получило широкую поддержку ряда высокопоставленных лидеров Евросоюза, пишет газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:31:00+03:00
2026-01-13T11:31:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
юрий ушаков
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260111/grenlandiya-2067190914.html
https://ria.ru/20260113/ukraina-2067529306.html
https://ria.ru/20260109/glava-2066998710.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, кайя каллас, евросоюз, politico
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Кайя Каллас, Евросоюз, Politico
В ЕС поддержали создание должности спецпредставителя по Украине, пишут СМИ

Politico: в ЕС поддержали создание должности спецпредставителя по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Создание должности спецпредставителя ЕС по Украине получило широкую поддержку ряда высокопоставленных лидеров Евросоюза, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
"Высокопоставленный чиновник сообщил, ...что создание этой должности уже получило широкую поддержку Совета и высокопоставленных лидеров ЕС", - говорится в сообщении издания.
Вид на Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: в ЕС испугались обмена Гренландии на Украину
11 января, 04:39
По данным Politico, идею о создании должности спецпосланника ЕС по Украине выдвинул в прошлом году президент Финляндии Александр Стубб, он также предложил свою кандидатуру на эту должность.
Как отмечает издание, против создания такой должности выступает глава евродипломатии Кая Каллас.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Свяжет Киеву руки". СМИ раскрыли, какой удар получила Украина
Вчера, 09:58
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Каллас призвала ЕС немедленно усилить помощь Украине в сфере ПВО
9 января, 14:12
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинЮрий УшаковКайя КалласЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала