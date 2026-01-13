Европейские фермеры призвали провести акцию протеста у ЕП 20 января

БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Европейская организация фермеров и сельскохозяйственных кооперативов Copa-Cogeca призывает в заявлении к проведению акции протеста у Европарламента в Страсбурге 20 января, требуя от институтов ЕС конкретных мер по повышению конкурентоспособности и устойчивости аграрного сектора.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 января отправится в Парагвай подписывать соглашение с Меркосур , не дожидаясь обязательного утверждения документа Европарламентом. ЕП пока дату голосования по соглашению не назначил.
В Милане фермеры заблокировали движение и разлили молоко
9 января, 23:11
«
"До тех пор пока институты ЕС не представят конкретных ответов, реально повышающих нашу конкурентоспособность и устойчивость, мобилизация будет продолжаться. Именно поэтому Copa и Cogeca поддерживают демонстрацию, объявленную FNSEA (организация французских фермеров - ред.) в Страсбурге 20 января", - говорится в заявлении организации.
В Copa-Cogeca ожидают, что Европейский парламент возьмёт на себя три ключевых требования аграриев, направленных на повышение конкурентоспособности и устойчивости сектора.
«
"Теперь очередь за депутатами Европарламента - продемонстрировать поддержку, о которой они заявляют, сельскохозяйственным сообществам, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Европы. Нас будет много в Страсбурге, и мы рассчитываем на вашу поддержку", - подчёркивается в документе.
Фермеры ЕС требуют от институтов Евросоюза сильной Общей сельскохозяйственной политики (ОСП) после 2027 года вместе с Многолетней финансовой рамкой (MFF), способной предложить решения, поддержать конкурентоспособность и рост, справедливой и прозрачной торговли, а также реальной повестки по упрощению, улучшению регулирования и обеспечению правовой определённости.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур . Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Кризисная ситуация усугубилась после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре 2024 года заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.