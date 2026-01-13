Европейские фермеры призвали провести акцию протеста у ЕП 20 января

«

"Теперь очередь за депутатами Европарламента - продемонстрировать поддержку, о которой они заявляют, сельскохозяйственным сообществам, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Европы. Нас будет много в Страсбурге, и мы рассчитываем на вашу поддержку", - подчёркивается в документе.