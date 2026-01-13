Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал идею о должности спецпосланника ЕС по Украине - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/ekspert-2067595063.html
Эксперт прокомментировал идею о должности спецпосланника ЕС по Украине
Эксперт прокомментировал идею о должности спецпосланника ЕС по Украине - РИА Новости, 13.01.2026
Эксперт прокомментировал идею о должности спецпосланника ЕС по Украине
Евросоюз пытается бороться с США за влияние в регионе, продвигая идею создания должности спецпосланника ЕС по Украине, высказал мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:09:00+03:00
2026-01-13T14:09:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
юрий ушаков
андрей быстрицкий
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
https://ria.ru/20260113/peregovory-2067544720.html
https://ria.ru/20260110/oreshnik-2067099944.html
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064307325.html
россия
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, юрий ушаков, андрей быстрицкий, евросоюз, украина
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Андрей Быстрицкий, Евросоюз, Украина
Эксперт прокомментировал идею о должности спецпосланника ЕС по Украине

Быстрицкий: ЕС продвигает пост спецпосланника по Украине для борьбы с США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Евросоюз пытается бороться с США за влияние в регионе, продвигая идею создания должности спецпосланника ЕС по Украине, высказал мнение в беседе с РИА Новости председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщила, что создание должности спецпредставителя ЕС по Украине получило широкую поддержку ряда высокопоставленных лидеров Евросоюза. По данным издания, идею о создании должности выдвинул в прошлом году президент Финляндии Александр Стубб предложив свою кандидатуру на эту должность, но против создания такой должности выступает глава евродипломатии Кая Каллас.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России
Вчера, 11:20
"Это (продвижение идеи создания должности спецпосланника ЕС по Украине - ред.), видимо, попытка конкурировать с Соединенными Штатами, которые привыкли рассылать разного рода эмиссаров повсюду и поручать им важные функции. Поэтому исключать это создание такой должности не стоит", - заявил он РИА Новости.
Эксперт считает, что в случае, если должность будет официально создана, то ее займет европолитик, который до этого был в отставке, но продолжает все еще быть "в форме". Создав подобную должность, ЕС продемонстрирует активность и может усилить свою роль в регионе, так как на данный момент блок значительно проигрывает Штатам, которые действуют более энергично и напористо. Однако, по мнению Быстрицкого, положительных сдвигов по Украине пока ждать не стоит.
"Пока все, что делает Евросоюз, к сожалению, связано с разжиганием конфликта. Мне кажется, что многие деятели Евросоюза живут в мире вражды, которые настроены крайне агрессивно по отношению к России и совершенно не заинтересованы в реальном разрешении конфликта", - добавил он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Это сигнал". На Западе забили тревогу после удара "Орешника" по Украине
10 января, 11:47
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"За это придется заплатить". Украина стравила лидеров Евросоюза
26 декабря 2025, 08:00
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинЮрий УшаковАндрей БыстрицкийЕвросоюзУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала