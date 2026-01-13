Эксперт прокомментировал идею о должности спецпосланника ЕС по Украине

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Евросоюз пытается бороться с США за влияние в регионе, продвигая идею создания должности спецпосланника ЕС по Украине, высказал мнение в беседе с РИА Новости председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщила, что создание должности спецпредставителя ЕС по Украине получило широкую поддержку ряда высокопоставленных лидеров Евросоюза. По данным издания, идею о создании должности выдвинул в прошлом году президент Финляндии Александр Стубб предложив свою кандидатуру на эту должность, но против создания такой должности выступает глава евродипломатии Кая Каллас.

"Это (продвижение идеи создания должности спецпосланника ЕС по Украине - ред.), видимо, попытка конкурировать с Соединенными Штатами, которые привыкли рассылать разного рода эмиссаров повсюду и поручать им важные функции. Поэтому исключать это создание такой должности не стоит", - заявил он РИА Новости.

Эксперт считает, что в случае, если должность будет официально создана, то ее займет европолитик, который до этого был в отставке, но продолжает все еще быть "в форме". Создав подобную должность, ЕС продемонстрирует активность и может усилить свою роль в регионе, так как на данный момент блок значительно проигрывает Штатам, которые действуют более энергично и напористо. Однако, по мнению Быстрицкого , положительных сдвигов по Украине пока ждать не стоит.

"Пока все, что делает Евросоюз, к сожалению, связано с разжиганием конфликта. Мне кажется, что многие деятели Евросоюза живут в мире вражды, которые настроены крайне агрессивно по отношению к России и совершенно не заинтересованы в реальном разрешении конфликта", - добавил он.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.