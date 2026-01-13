В Днепропетровске прогремели новые взрывы

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным "Общественного", во вторник в в Днепропетровске уже слышали взрыв. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области продолжает звучать воздушная тревога.
"В Днепропетровске прозвучали взрывы", - говорится в сообщении канала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18