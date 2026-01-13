https://ria.ru/20260113/devis-2067693154.html
"Даллас" потерял Энтони Дэвиса на несколько месяцев
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Баскетболист "Даллас Маверикс" Энтони Дэвис пропустит несколько месяцев из-за травмы связок левой руки, сообщает журналист Шамс Чарания в соцсети Х.
Форвард получил травму в матче против "Юты Джаз" (114:116), который прошел в ночь на 9 января, во время единоборства с Лаури Маркканеном.
По информации источника, Дэвису предстоит операция по восстановлению поврежденных связок левой руки. На фоне этого "Даллас" возобновил переговоры с несколькими клубами по возможному обмену игрока.
Дэвису 32 года. Форвард является чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". В феврале калифорнийская команда отдала его в "Маверикс" в обмен на Луку Дончича. В текущем сезоне он сыграл за "Даллас" 20 матчей, набирая в среднем 20,4 очка, делая 11,1 подбора и 2,8 передачи.