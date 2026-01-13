Рейтинг@Mail.ru
"Даллас" потерял Энтони Дэвиса на несколько месяцев
22:52 13.01.2026
"Даллас" потерял Энтони Дэвиса на несколько месяцев
"Даллас" потерял Энтони Дэвиса на несколько месяцев
Баскетболист "Даллас Маверикс" Энтони Дэвис пропустит несколько месяцев из-за травмы связок левой руки, сообщает журналист Шамс Чарания в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Новости
энтони дэвис, лука дончич, даллас, юта джаз, лос-анджелес лейкерс, нба
Баскетбол, Энтони Дэвис, Лука Дончич, Даллас, Юта Джаз, Лос-Анджелес Лейкерс, НБА
"Даллас" потерял Энтони Дэвиса на несколько месяцев

Баскетболист "Далласа" Энтони Дэвис выбыл из-за травмы на несколько месяцев

© Фото : Соцсети "Лейкерс"Энтони Дэвис и Руй Хачимура
Энтони Дэвис и Руй Хачимура - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Соцсети "Лейкерс"
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Баскетболист "Даллас Маверикс" Энтони Дэвис пропустит несколько месяцев из-за травмы связок левой руки, сообщает журналист Шамс Чарания в соцсети Х.
Форвард получил травму в матче против "Юты Джаз" (114:116), который прошел в ночь на 9 января, во время единоборства с Лаури Маркканеном.
По информации источника, Дэвису предстоит операция по восстановлению поврежденных связок левой руки. На фоне этого "Даллас" возобновил переговоры с несколькими клубами по возможному обмену игрока.
Дэвису 32 года. Форвард является чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". В феврале калифорнийская команда отдала его в "Маверикс" в обмен на Луку Дончича. В текущем сезоне он сыграл за "Даллас" 20 матчей, набирая в среднем 20,4 очка, делая 11,1 подбора и 2,8 передачи.
Джеймс Харден - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Харден обошел О'Нила в списке снайперов НБА
Вчера, 09:11
 
БаскетболСпортЭнтони ДэвисЛука ДончичДалласЮта ДжазЛос-Анджелес ЛейкерсНБА
 
