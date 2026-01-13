"Даллас" потерял Энтони Дэвиса на несколько месяцев

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Баскетболист "Даллас Маверикс" Энтони Дэвис пропустит несколько месяцев из-за травмы связок левой руки, сообщает журналист Шамс Чарания в соцсети Х.

Форвард получил травму в матче против "Юты Джаз" (114:116), который прошел в ночь на 9 января, во время единоборства с Лаури Маркканеном.

По информации источника, Дэвису предстоит операция по восстановлению поврежденных связок левой руки. На фоне этого "Даллас" возобновил переговоры с несколькими клубами по возможному обмену игрока.