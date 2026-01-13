Клинтоны отказались прийти на слушания по делу Эпштейна, пишет NYT

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон отказались явиться на закрытые слушания в конгресс рамках расследования, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном, Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон отказались явиться на закрытые слушания в конгресс рамках расследования, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета New York Times ссылкой на письмо четы.

Ранее комитет палаты представителей США по надзору и его председатель республиканец Джеймс Комер грозили привлечь чету Клинтон к ответственности за неявку.

Как отмечает издание, за несколько часов до дедлайна Клинтоны ясно дали понять, что не намерены являться в Капитолий для допроса. Они представили письмо своих адвокатов, которые называют повестки "недействительными и юридически неисполнимыми".

В отдельном письме в конгресс, подписанном лично Клинтонами, они обвинили Комера в проведении политически мотивированного процесса, "буквально предназначенного для того, чтобы посадить нас в тюрьму".

"Мы уверены, что любой здравомыслящий человек в конгрессе или вне его… поймет, что вы пытаетесь наказать тех, кого считаете своими врагами, и защитить тех, кого считаете друзьями", - говорится в письме Клинтонов.

По словам адвокатов, требования Комера ведут к затяжной и ненужной юридической конфронтации. Они призвали конгрессмена-республиканца "урегулировать этот спор".

Ранее, во исполнение принятого в ноябре закона, были опубликованы материалы из дела скандального финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото экс-президента Билла Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков Клинтон в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто, установить пол нельзя. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.